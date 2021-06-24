轉傳「確診者足跡、桃園有超強感染源」！獅子會成員遭罰4萬

▲曾男轉傳確診個案足跡、為超強感染源等假消息，遭桃園地院判罰4萬元。（示意圖／資料照）

記者陳羿妏／桃園報導

曾姓男子去年3月4日於某獅子會分會的LINE群組轉傳案41足跡、案34為超強感染源等不實訊息，遭到桃園市刑大函送法辦。對此，桃園地院日前審理後，依違反散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，判處罰金4萬，得服勞役40天，可上訴。

判決指出，曾男（49歲）去年3月4日於某獅子會分會的68人LINE群組轉傳「案41曾去台茂、大江、林口足跡、林口竹林山寺等地區」，並聲稱「案34為超強感染源」等不實訊息，隨後遭到桃園市刑大法辦。

曾男被逮後坦承有轉傳訊息，並表示「不知訊息內容是真是假」。檢方根據對話截圖、桃園市衛生局資料調查，案41並沒有去過上開地點，案34當時則為群聚案的指標個案，一共有9人染疫，但案34的感染源是來自家庭、醫院環境，並非一次性暴露造成病患陸續發病，因此難以認定是「超級傳播者」。

對此，桃園地院勘驗相關事證，審酌曾男未經查證即散步有關新冠肺炎的不實消息，造成民眾認知的不正確性，行為實屬不該，但犯後坦承不諱、已在相同群組發布澄清消息等情狀，最終依法對曾男判處罰金4萬，得服勞役40天，全案仍可上訴。