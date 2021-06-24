央行點名氣候變遷影響經濟　環團：台北10年後恐有8000億泡水

▲2020年首爾漢江一帶因季風強降雨淹水(圖／綠色和平提供)

記者范姜士航／綜合報導

環團今天發布研究報告，推估2030年極端海平面上升與風暴潮，可能影響亞洲地區7個沿海城市的人口、土地與GDP；其中台北市受影響人口約43萬、GDP約24%。而央行也在17日的記者會中表示「氣候變遷恐影響正常經濟活動」，如缺水、極端高溫下的供電需求，經環團預估台北恐損失近8300億。

氣候變遷已不僅止於環境議題，更是全方面影響民生與經濟。中央銀行17日明確指出「氣候變遷恐影響正常經濟活動」，如缺水、極端高溫下的供電需求。此外，環團最新研究揭露極端海平面上升和風暴潮可能威脅城市經濟，《2030年極端海平面上升對七座亞洲城市之預期經濟影響》報告挑選曼谷、香港、東京、雅加達、首爾、台北和馬尼拉，共七座身為經濟重鎮、位於或鄰近沿海地區的亞洲城市，分析在IPCC RCP 8.5 情境下，2030年極端海平面上升對城市GDP的潛在影響。

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▲研究推估亞洲7城市一覽表。(圖／綠色和平提供)

研究結合美國氣候中心（Climate Central）和芬蘭學者Dr. Kummu開發的全球GDP資料，顯示在不積極減碳情境下，極端海平面上升將影響上述七座城市GDP共7,240億美元（約合新臺幣21兆6,982億元），並推估共1,500萬民眾及1,829平方公里的土地將暴露於淹水的風險之中；估計GDP影響為各城市GDP總額的0.4%至96%不等。

以台北市為例，研究顯示在最不積極減碳情境下，2030年若面臨海平面上升與10年一遇的大水等綜合因素，預計台北市17%面積將受到淹水威脅，尤其淡水河沿岸地區影響較嚴重，歷史悠久的大同區與交通樞紐臺北車站皆可能受到影響；連帶可能影響台北市GDP約24%（約296.4億美元；約合新臺幣8290.3億元）。

▲研究推估台北市2030年受海平面上升影響人數。(圖／綠色和平提供)

綠色和平專案主任張皪心指出，「災害的調適能力有區域差別，當台北市暴露於氣候風險下，脆弱度較高的萬華地區特別需要地方政府的關注」。若依台北市12個行政區所暴露的風險，研究預估2030年受海平面上升和風暴潮影響人口最多的地區依序為松山區、萬華區、大同區；再對照中低收入者、身心障礙者、需關懷獨居老人等社會脆弱度指標，萬華地區社會脆弱度為北市最高，在風暴潮等氣候衝擊發生時可能缺乏衛生保健、建築結構修復、通訊、水和食物等資源，並可能讓弱勢族群的生計更加艱辛。

▲研究推估影響台北市GDP與地理範圍。(圖／綠色和平提供)