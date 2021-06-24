古巴國產疫苗保護力92%！鄉民看「要打3劑」秒退縮：副作用呢？

▲古巴研發的疫苗吸引其他國家關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃可昀／綜合報導

各國都在開發自家疫苗，古巴目前有5種疫苗研發中，其中國營公司BioCubaFarma研發的阿布達拉疫苗（Abdala）只要打完3劑，保護力就高達92.28%，與輝瑞疫苗的95%、莫德納疫苗的94.1%不相上下。

一名網友在PTT表示，古巴堅持不進口疫苗要自己研發，雖然風險高但成果沒讓國民失望，目前有望最快拿到緊急授權使用（EUA）的就是阿布達拉疫苗，3劑全部接種完保護力有92.28%，如今墨西哥、阿根廷、越南、伊朗等國家都有興趣購買古巴的國產疫苗。

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▲鄉民們顧慮的是打3劑要經歷3次副作用。（圖／達志影像／美聯社）



研發出阿布達拉疫苗的公司，還開發了另一支同樣討論度高的疫苗「主權二號」（Sovereign 2），同樣必須施打3劑，實際保護力近幾周將會公布，特別的是，如果僅施打其中2劑保護力也會達到62%，不過目前尚未確定對變種病毒是否有效，或是其他的不良反應。

網友紛紛在PTT底下留言，「古巴本來就是醫療強國」、「去Google一下就知道古巴醫療水準不是好惹的，而且cp值超高」、「目前的疫苗打第三劑，中和抗體都可以提升好幾倍，只是不知道副作用如何」、「BNT Moderna打三劑更高，但實務沒必要」、「三劑打完那時間有點久」、「三劑應該不會每次都像被車撞吧？」

值得關注的是，阿布達拉疫苗今年5月就在古巴首都哈瓦那（Havana）大規模接種，但其實當時還沒有通過3期臨床試驗，政府為了壓住快速擴散的Beta變異病毒（南非變種病毒）宣布開打阿布達拉，結果施打1個月後哈瓦那每日確診數降低50%，成功讓首都疫情趨緩。