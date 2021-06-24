長賜輪賠償金調降至56億！　雙方達初步協議「數天內」能重新啟航

▲長賜輪卡在蘇伊士運河長達6天。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

長賜輪3月23日卡在蘇伊士運河達6天，脫困後目前仍被埃及扣留，代表船東和保險公司的律師事務所Stann Marine表示，目前已經和蘇伊士運河管理局（SCA）達成原則性協議，賠償金額從9億美元調降至2億美元，所有手續完成後，最快數天內，長賜輪就能立刻重新啟航。

根據CNN報導，蘇伊士運河管理局向日本船東正榮汽船（Shoei Kisen Kaisha）求償9億美元，埃及法院也下令將長賜輪扣留在大苦湖。Stann Marine董事皮爾莫哈梅德（Faz Peermohamed）23日表示，目前雙方已達成原則性協議，長賜輪最快數天內就能重新啟航，「我們現在正與SCA合作，盡快敲定簽署最終協議，一旦所有手續辦理完成，就會立刻安排重新啟航。」

《華爾街日報》透露，初步協議的賠償要求從9億美元（約台幣254億元）降至2億美元（約台幣56億元）。SCA局長雷比（Osama Rabie）23日也表示，「我們對於賠償的金額感到很滿意，因為它保護了我們的權利，補償了救援費用，雙方也能繼續保持友好關係。」

長賜輪被扣押在大苦湖（Great Bitter Lake）後，包含宜家家居（IKEA）、聯想（Lenovo）等企業的貨物都被困在船上，許多重要訂單接無法出貨，儘管船東與SCA達成了初步協議，但根據海商法慣例，企業收到貨物可能還需數星期的時間，且也須分擔部分和解責任。

克萊德律師事務所（Clyde & Co.）估計，若長賜輪重新啟航，預計下一個停靠的港口是鹿特丹，「它可能需要進行維修，或是被允許緩慢航行，可能要花上3個星期才能抵達荷蘭。」

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