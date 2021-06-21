長賜輪卡蘇伊士運河90天再延2周！　船東提42億元新賠償方案

▲長賜輪3月底至今仍卡在蘇伊士運河動彈不得。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社埃及伊斯梅利亞20日綜合外電報導

蘇伊士運河管理局的律師今天表示，巨型貨輪長賜輪3月卡住運河一事，船東已提出新的賠償方案，以解決與運河當局間糾紛。埃及法院已將這宗訴訟案宣判時間再延2週。

路透社報導，長賜輪（Ever Given）當時卡在蘇伊士運河（Suez Canal）達6天，造成數百艘船隻無法通行、全球貿易中斷。貨輪自3月29日脫困後，至今一直停泊在運河兩段河道間的一座湖泊。

蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）原本要求獲得9億1600萬美元的脫困費用、名譽傷害和營收損失賠償，才願意放行長賜輪；其後又公開將索償金額降到5億5000萬美元（約新台幣153億元）。

針對求償金額及船隻在埃及法院命令下遭到扣留，長賜輪的日本船東正榮汽船和其保險商提出異議。

蘇伊士運河管理局的律師巴克（Khaled Abu Bakr）今天在埃及伊斯梅利亞（Ismailia）的法院庭訊時表示，關於長賜輪扣留爭議，協商持續到昨天，且船東已提議一項新方案。但他未透露進一步細節。

蘇伊士運河管理局董事長先前表示，正榮汽船提議支付1億5000萬美元（約新台幣42億元）。

本案已數度延後宣判，原定延到今天；但正榮汽船的律師表示，他們的法律團隊已要求更多時間協商。

司法界消息人士表示，法院已將判決延到7月4日，好讓訴訟雙方能達成「友好和解」。