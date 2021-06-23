　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名車遭機車側撞！修222萬求償「僅拿回19萬」法官1關鍵判他8成過失

▲▼新北地院。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地院。（圖／記者陳雕文攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名汪姓男子駕駛名車，行經泰山區中港西路及中港西路120巷口時，遭右側竄出的王姓女騎士撞上，修車費高達222萬餘元，保險公司扣除折舊向王女求償93萬餘元。新北地院認為，雙方皆為直行車，但主要肇因為汪男未暫停禮讓右方直行車先行，需負擔80%的過失責任，判王女賠償19萬餘元。

判決書指出，汪男2018年10月26日中午12時34分駕駛名車經過路口卻未減速，被王姓女騎士攔腰撞上名車右側，導致車體毀損嚴重，更換零件190萬7248元、工資20萬1695元、烤漆11萬270元、拖吊費4400元等，合計222萬3613元。所幸汪男有保險，維修都由保險公司給付。

保險公司代位向王女求償全額，但考量車輛已使用2年5月，便將190萬餘元的零件費，依折舊更新為64萬2635元，共計求償93萬餘元。對此，王女自認沒有違規，若要求償除了需扣除零件折舊，還要扣除汪男的過失比例。

法官察看監視器畫面，表示雙方皆為直行車，但王女未注意左右來車，確有過失責任，屬於肇事次因。然而，依據《道路交通安全規則》規定，無號誌及交通指揮人員指揮之路口，同為直行車的情況下，左方車（汪男）應禮讓右方車（王女）。

法官表示，新北市政府車輛行車事故鑑定結果汪男為肇事主因，需負擔80%過失責任，王女則為20%。因此，依據汪男車損折舊金額95萬9000元換算，王女僅須賠償19萬1800元。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
北農送貨員「發燒近一個月」憂沒收入硬撐確診　女兒回應了
周子瑜捐50台PAPR！生日聯絡賈永婕「這是願望」：希望幫台
北農3619人完成快篩「11例陽性」　黃珊珊：其中4人PCR
挑戰原始生活！男女赤裸荒野生存　陰蝨「大舉飛進」參賽者私密處
高雄準新人陷恩主公群聚風暴　去過好市多、IKEA
工程師為她離婚、賣祖產　警查失蹤案揭「1女尬7男」內幕
一張圖看三級警戒延長「11項管制」　蔡英文拜託國人再忍一下

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自由電子報遭惡搞！假網站「冒名陳時中」騙投資　刑事局要查

名車遭機車側撞！修222萬求償「僅拿回19萬」法官1關鍵判他8成過失

工程師為她離婚、賣祖產　警查失蹤案揭「1女尬7男」內幕

國3樹林段轎車狠衝「保命緩撞車」　彈開遭後車撞爛3傷

81歲男騎機車闖國1「逆向行駛」遭攔　騎士最高罰6千

高雄驚傳「射殺狗狗」一槍斃命陳屍街頭　解剖出爐找到1枚鉛彈

快訊／造謠雙北「化學兵藥劑非常毒」　假訊息源頭13人抓到了

屏東市73歲翁打完疫苗7天後冒冷汗　臉色蒼白、嘔吐送醫不治

台中4歲男童腹背部淤青疑遭虐死明解剖　母同居人涉重嫌羈押未禁見

嘉義市5車連環撞　唯一傷者超倒楣「門牙噴掉」

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

自由電子報遭惡搞！假網站「冒名陳時中」騙投資　刑事局要查

名車遭機車側撞！修222萬求償「僅拿回19萬」法官1關鍵判他8成過失

工程師為她離婚、賣祖產　警查失蹤案揭「1女尬7男」內幕

國3樹林段轎車狠衝「保命緩撞車」　彈開遭後車撞爛3傷

81歲男騎機車闖國1「逆向行駛」遭攔　騎士最高罰6千

高雄驚傳「射殺狗狗」一槍斃命陳屍街頭　解剖出爐找到1枚鉛彈

快訊／造謠雙北「化學兵藥劑非常毒」　假訊息源頭13人抓到了

屏東市73歲翁打完疫苗7天後冒冷汗　臉色蒼白、嘔吐送醫不治

台中4歲男童腹背部淤青疑遭虐死明解剖　母同居人涉重嫌羈押未禁見

嘉義市5車連環撞　唯一傷者超倒楣「門牙噴掉」

安卓用戶快檢查！8款假APP竊個資　還會「後台偷你的錢」

油漆桶裝沐浴乳、身體乳竟是水彩條　香奈兒全新N°5大變身

北農送貨員「發燒近一個月」憂沒收入硬撐　女兒證實：爸爸有吃藥

中信銀「勞工紓困貸款」核貸領先　前5名再度洗牌

超級電腦富岳模擬Delta傳播力　防染疫社交距離需2公尺

蔡英文民調空前新低　藍營分析綠營支持者流往這

傢俱行躺著也中槍！女搶先曝「旗山確診者」烏龍個資　網友洗門風

孔曉振「閨蜜聚會」私照曝光！腿細如手臂　網讚：每個都9頭身

北農3619人完成快篩「11例陽性」　黃珊珊：其中4人PCR陽性

《多情》454集收官「5大紀錄」！結婚最多次的男人出爐

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

社會熱門新聞

高端總經理黑歷史起底！　「錢收一收就跑」被罵是漢奸

浮潛教練夜遊性侵　她逃出小琉球才敢報警

殯葬會館藏住宅大樓！搭電梯遇「孝子捧罈」

您紓困貸款未過！高雄女收簡訊跑銀行「破解心機」

摩鐵雜交趴！8男3女混戰　主揪下場出爐

男女大學生死前詭異畫面曝　她報平安後赴黃泉

新莊男陳屍車內！副駕駛座上有藥袋

即／捅死鐵路警察李承翰　凶嫌判17年定讞

高端總經理把修女騙得團團轉　聖心校友：這樣人品的疫苗能打？

高端總經理「漢奸事件」起底　2億廢墟留聖心操場

台中工廠大火！10多名移工一度受困　居民驚：爆炸了

新竹獨居婦打完AZ失聯　隔日在沙發上斷氣

工程師為辣媽離婚、賣祖產　她失蹤警挖出「1女尬7男」驚人內幕

台中23歲工人疑吸入木屑　從3.2公尺處墜下亡

更多熱門

相關新聞

三級警戒延712！六都首長「解封關鍵曝光」

三級警戒延712！六都首長「解封關鍵曝光」

今（23）日本土確診再增104例與24死亡，但民眾更關注三級警戒再延至7月12日，六都首長表示一致贊同，但北市市長柯文哲卻憂心喊話，自購疫苗遙遙無期，本主張「撐到可以打（疫苗）才解除」；而高雄市長陳其邁罕見動怒，直呼「感染源未釐清之前，這些人在社區亂竄，你會放心調降嗎？」

解封再等等　陳其邁：感染源沒釐清，你放心嗎？

解封再等等　陳其邁：感染源沒釐清，你放心嗎？

台大金山分院感謝各界捐贈物資　力挺第一線醫護

台大金山分院感謝各界捐贈物資　力挺第一線醫護

從農導致中暑、熱痙攣或熱衰竭　可請領農民職災保險給付

從農導致中暑、熱痙攣或熱衰竭　可請領農民職災保險給付

企業捐全自動清消門　瑞芳警3D全身噴灑

企業捐全自動清消門　瑞芳警3D全身噴灑

關鍵字：

修車保險新北

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

快訊／再增24死！今增本土104例

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面