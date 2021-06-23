名車遭機車側撞！修222萬求償「僅拿回19萬」法官1關鍵判他8成過失

▲新北地院。（圖／記者陳雕文攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名汪姓男子駕駛名車，行經泰山區中港西路及中港西路120巷口時，遭右側竄出的王姓女騎士撞上，修車費高達222萬餘元，保險公司扣除折舊向王女求償93萬餘元。新北地院認為，雙方皆為直行車，但主要肇因為汪男未暫停禮讓右方直行車先行，需負擔80%的過失責任，判王女賠償19萬餘元。

判決書指出，汪男2018年10月26日中午12時34分駕駛名車經過路口卻未減速，被王姓女騎士攔腰撞上名車右側，導致車體毀損嚴重，更換零件190萬7248元、工資20萬1695元、烤漆11萬270元、拖吊費4400元等，合計222萬3613元。所幸汪男有保險，維修都由保險公司給付。

保險公司代位向王女求償全額，但考量車輛已使用2年5月，便將190萬餘元的零件費，依折舊更新為64萬2635元，共計求償93萬餘元。對此，王女自認沒有違規，若要求償除了需扣除零件折舊，還要扣除汪男的過失比例。

法官察看監視器畫面，表示雙方皆為直行車，但王女未注意左右來車，確有過失責任，屬於肇事次因。然而，依據《道路交通安全規則》規定，無號誌及交通指揮人員指揮之路口，同為直行車的情況下，左方車（汪男）應禮讓右方車（王女）。

法官表示，新北市政府車輛行車事故鑑定結果汪男為肇事主因，需負擔80%過失責任，王女則為20%。因此，依據汪男車損折舊金額95萬9000元換算，王女僅須賠償19萬1800元。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘