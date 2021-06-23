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北農群聚燒新北　侯友宜：環南市場7人、北藝工地16人都住新北

記者羅婉庭／新北報導

新北市府23日召開應變會議，針對北農群聚事件，新北市長侯友宜表示，環南市場確診的22人中，有7人居住新北市，台北藝術中心工地染疫的40人中，也有16人住在新北市，他強調，新北市府一定全力協助。

北農爆出群體染疫，嚴重影響雙北果菜運銷體系，新北市長侯友宜23日表示，新北三重、板橋果菜公司，昨天總共篩了3627人，全部都是陰性。不過，板橋江子翠篩檢站、三重、中和篩檢站，整理能量暴增了將近2000人，其中有773人有北農接觸史，其中又有2人是環南市場，1個是在北農工作。

▼新北市6/23疫情報告。（圖／翻攝直播，下同）

▲▼新北市6/23疫情。（圖／翻攝直播）

▲▼新北市6/23疫情。（圖／翻攝直播）

▲▼新北6/23疫情。（圖／翻攝直播）

侯友宜進一步指出，昨日新北篩檢量為100,052，是平日的2.5倍，其中，江翠篩檢站暴增了2000人，共有773人有北農足跡，快篩陽有2人在環南市場工作，1人在北農工作。

侯友宜說，除了這3例以外，還有篩出了17例尚未釐清是否與北農事件相關係，衛生局目前還在了解當中，他也強調，不管北農群聚事件跟新北市的關係如何，雙北一定會共同的承擔、因應來解決這個問題。

新北衛生局指出，昨日統計，鄰近萬華地區的3個篩檢站突暴增近2千人，根據預約者自述，其中有773人有北農接觸史，這773人中，有2人於環南市場、1人是在北農工作，另有17例正在進行疫調中。

另外，新北果菜公司總經理江惠貞也說，衛福部長陳時中今早前往三重果菜市場視察表示，首波來不及造冊的工作人員、攤商將啟動第二次造冊，篩檢後陰性者，會安排施打疫苗，先由市府提供現有數量，衛福部會加速以專案方式提供不足的疫苗。

▲▼新北疫情0623。（圖／翻攝直播）

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