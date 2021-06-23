快訊／新北今增45例「中和最多＋10」　各行政區染疫人數曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增104例本土個案，確診個案中新增24例死亡。針對新北市新增的45例，市長侯友宜公布各區染疫人數，中和區10例最多。他強調，其中家戶感染佔了76%。

根據新北公布新增45例本土案例統計，今天確診數最多的是中和10例，三重7例，板橋、新莊都是6例，蘆洲3例，永和、土城、五股、三峽都是2例，新店、八里、汐止、樹林、淡水各1例。

▼新北市6/23疫情，中和10例最多。（圖／翻攝直播，下同）

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增104例本土個案，確診個案中新增24例死亡。

指揮中心表示，今日新增之104例本土病例，為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月10日至6月22日。個案分佈以新北市45例最多，其次為臺北市22例，高雄市及新竹縣各9例，桃園市7例，苗栗縣4例，基隆市3例，宜蘭縣2例，彰化縣、南投縣及屏東縣各1例。

其中雙北地區以外縣市37例中，28例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，為男性15位、女性9位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於4月11日至6月14日，確診日介於4月13日至6月16日，死亡日介於6月13日至6月21日。