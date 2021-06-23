賴峰偉「選打AZ」捨莫德納　曝18小時後健康狀況

▲澎湖縣長賴峰偉打AZ疫苗。（圖／翻攝賴峰偉臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

全國長者接種AZ疫苗後發生許多猝死個案，相關死因仍待釐清，也有不少人希望能選擇打莫德納或AZ疫苗。不過，澎湖縣長賴峰偉卻選擇打AZ疫苗，並呼籲健康狀況許可的民眾，踴躍施打疫苗提高澎湖防護力。

賴峰偉23日在臉書表示，第一線防疫人員多已接種完畢，6月14日起，縣府也開始為75歲以上長者施打疫苗。但受部分縣市發生施打AZ疫苗猝死案件影響，澎湖的施打率明顯下降。

賴峰偉深知長者、家屬的憂慮，所以堅持為長者打疫苗「求好不求快」，並要求醫護人員必須詳細評估長者疾病史、用藥史、健康情形等，狀況許可才施打，打完後也要留觀30分鐘以上。

而賴峰偉透露，昨晚6點，到馬公第一衛生所打AZ疫苗，打完後有點疲倦，但休息一下，就恢復精神，至今已超過18小時，身體沒有不適。他呼籲，請符合資格、健康狀況許可的民眾踴躍施打疫苗，一起提高澎湖防護力。

賴峰偉說，疫情升溫時，許多人建議要他盡早打疫苗，也有人謠傳他與家人早就打過疫苗。但他認為自己身為澎湖縣防疫指揮官，心心念念要讓第一線防疫人員打到疫苗，防疫人員無後顧之憂，才能確保鄉親健康，從未想過自己及家人要優先施打。

此外，賴峰偉也呼籲慢性病情不穩的長者，待疫情穩定後，再預約打疫苗，不用勉強打，縣府絕對會保障每位長者的權利，一定有疫苗可打。

賴峰偉提醒，7月1日起，縣府將為1至8類對象施打疫苗，民眾可自行選擇AZ或莫德納。依據研究，AZ、莫德納的保護力差不多，疫苗副作主要與個人身體狀況有關，所以只要經醫生評估情況許可，打疫苗的「利」絕對多於「弊」。

