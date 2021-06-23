「Delta境外防堵無法解決」　沈富雄曝這招：否則台灣只能乞討

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

印度變異病毒株（Delta）正席捲各國，中央流行疫情指揮中心近日研擬「入境全篩」措施。對此，前立委沈富雄認為，Delta病毒單純的境外防堵是無法解決的，除非台灣都不開放了，請政府積極布局明後年二代疫苗，才不會買不到或買剛好，一旦貨源出問題，台灣只能乞討。

沈富雄表示，Delta變種病毒株來勢洶洶，全世界都在備戰對抗Delta病毒，「蔡政府，你們有規劃了嗎？」全台企業已經無力支撐，快出現倒閉潮，經不起再有疫情爆發了。

沈富雄指出，台灣今年防疫失守，就是因為政府輕忽英國Alpha變種病毒的傳染力，指揮中心一直抱著去年的「成功政策」，認為只要隔離、疫調圍堵即可，不需要入境普篩，忽視英國變種的傳染力及擴散速度，但英國變種攜帶病毒量是新冠病毒的10至100倍，全世界都在擴大篩檢、避免病毒入境，台灣政府卻是入境檢疫流程隨便、入境不篩且任由民眾在機場自由行動，縮減機組人員隔離天數3+11，最終導致台灣疫情全面爆發。

沈富雄認為，防疫破口不該由萬華背鍋，也不是機組人員，說到底，防疫破口根本是政府及執政黨的錯誤政策與謊言，現在，傳染力比台灣現行的英國變種高60%的Delta變種，台灣已經輸出1例到澳門，境外移入台灣也有5例，希望政府勿再重蹈覆轍、不思進取。

沈富雄強調，Delta病毒單純的境外防堵是無法解決的，除非台灣都不開放了，要不然Delta病毒遲早會進來，唯有疫苗是唯一出路，請政府謹慎處理入境篩檢隔離，並積極布局明後年二代疫苗，現在開始洽詢預定、買超額數量，才不會買不到，或買太剛好，一旦貨源出問題，台灣就只能乞討。