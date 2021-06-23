大口咬全是牽絲起司+肉醬！頂呱呱連39天「隱藏版人氣王買1送1」

▲頂呱呱連39天買口袋披薩免費喝可樂。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不要再只吃呱呱包、炸雞塊了！這次台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」將焦點放在隱藏版人氣王「口袋披薩」上，餅皮中夾著滿滿的牽絲起司並搭配罪惡肉醬、蒜味香腸餡料，光是去年就狂賣10萬份，深受不少鐵粉喜愛，即日起至7月31日連39天祭出「買1送1」優惠，只要銅板價就能吃到一顆口袋披薩再加1杯可樂，吃到就是省到；另，繼光香香雞至30日止也有「加1元吃地瓜球」活動。

▲口袋披薩裡頭夾著滿滿餡料還可以吃到牽絲起司

頂呱呱的口袋披薩是以傳統義式風味披薩製成，餅皮中夾著滿滿肉醬、火腿及蒜味香腸等餡料，大口咬下還有罪惡的牽絲起司，而且特意做成1人可食用的大小，十分貼心。這款罪惡美味即日起至7月31日祭出限時優惠，凡於門市單點口袋披薩就送1杯中杯可樂，把握機會嗑爆。提醒民眾外出記得做好防疫工作並保持社交安全距離。

▲繼光香香雞至30日前全門市有加1元吃地瓜球優惠活動。（圖／繼光香香雞提供）

另，繼光香香雞至6月30日至也有「加1元送甜心地瓜球」優惠，只要在取貨30分鐘前來電預定炸物，即可用1元吃到人氣地瓜球，全台門市皆適用，而於活動期間也於指定27門市推出「來電預訂、安心自取」活動，同樣提前30分鐘來電預訂，免下車就有門市人員貼心供餐。

可免下車取餐門市有西門店、忠孝店、雙連店、南港潤泰店 、淡水店、府中店、大坪林店、新莊幸福店、桃園站前店、林口長庚店、中壢站前店、新竹中正店、新竹西大店、竹北店、廟前店、福星店、豐原店、新一中店、漢口店、大里店、昌平店、永安店、南屯店、樹孝店、大甲店、台中世貿店、台中向上店。

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