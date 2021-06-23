人妻臨停車道上…老公「突開車門」害騎士秒撞噴！頭部重創送醫亡

▲彰化人夫開車門下車，卻沒注意車況，導致後方騎士閃避不及撞上，送醫搶救仍身亡（圖／翻攝自Pexels）

記者戴若涵／台中報導

彰化一名洪姓人妻2019年間載林姓丈夫出門，行經彰化市成功路時，將車輛臨停在一處車道上，而丈夫也沒有注意路況，就從左後車門開門下車，導致一名方姓機車騎士閃避不及，當場人車倒地，頭部受到重創，經緊急送醫搶救仍宣告不治。日前法院依過失致死罪將這對夫妻判刑，並分別給予緩刑3年、2年，可上訴。

判決指出，洪姓人妻2019年2月14日上午9時50分許，開車載著林姓丈夫沿彰化縣彰化市成功路由南往北方向行駛，行經該路段212號旁的停車場出入口前的的車道時，她要讓丈夫下車，卻沒有緊靠道路邊緣臨時停車。

林姓人夫下車時，不僅沒有從右側開啟車門，也沒有確認安全無虞後才開車門，便貿然從左後車門下車，導致後方同向的一名方姓騎士因閃避不及，猛力撞上車門，人車倒地，當場受到頭部外傷、顱內出血、肋骨骨折及臉部、手臂多處擦傷，經搶救約2個月仍宣告不治。

彰化地方法院審理過後，認為洪女明明就可以將車停進停車場後再讓林男下車，但2人卻貪圖一時方便，造成悲劇的發生，2人就案件的發生應該負完全的過失責任，考量雙方尚未達成調解，夫妻倆也沒有賠償家屬，依過失致死罪將洪女判處有期徒刑6月，得易科罰金，至於林男則是遭判8月有期徒刑。

案經上訴台中高分院，法院審酌夫妻倆於一審後已與被害人家屬和解，也已賠償完畢，認為兩人應無再犯之虞，決定給予洪女緩刑2年、林男緩刑3年，全案確定。