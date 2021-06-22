培養在地青年競爭力　海端鄉大專青年工讀計畫爆棚全收

▲ 海端鄉公所供返鄉工讀機會，培養在地青年競爭力。（圖／海端鄉公所提供）

記者楊漢聲／台東報導



暑假將至，學生們四處尋找打工機會，以賺取學費或補貼家用，台東縣海端鄉公所為鼓勵海端青年返鄉服務與學習，於今（110）年度推出大專青年返鄉工讀計畫，提供教育訓練、公務研習、完整薪資及投保等福利，給予設籍海端鄉在學大專院校青年利用暑假期間，返鄉至公部門職場體驗，學習正確就業觀念及健全青年工作態度，提升職場知能及技能，進而培養職涯規劃能力與未來就業競爭力。

海端鄉公所原訂提供工讀名額6名，今（110）年度報名十分踴躍，總計13位同學提出申請，經110年6月15日書面審查完成，評審委員及海端鄉胡金至鄉長一致表示，為了給予海端學子安全的工作機會和良善的學習環境，同時考量今年受疫情影響，職缺驟降，學生求職機會降低，許多家戶收入受影響等原因，決議採全數錄取（共計13名）。依報名資料瞭解本次報名學生，校系所領域多元（如土木工程、醫護、外語文、社工等學系），公所亦期望透過參與公部門工讀見習機會，紮根對地方公共事務的參與了解，不論是對於學生本身、學生家庭，或是公所都是產生互相交流、分享與學習的好機會。

本次報名學生家庭背景具社會救助資格者達三分之一，鄉長胡金至為體恤鄉民疫情期間造成家庭收入影響，特追加工讀名額，所衍生經費經特別指示使用第二預備金予以支應，以減輕學子們學費負擔及家長們的經濟壓力。透過工讀機會可給予弱勢家庭學子更多的支持，鼓勵學子認真求學，勤奮向上。亦由於當前疫情尚未趨緩，民眾各類申辦諮詢案件量大幅增加，配合防疫警戒工作，海端鄉強化各村防疫工作同時，也亟需增加協力人手配套，以透過工讀參與機會讓學子能為家鄉服務奉獻。



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