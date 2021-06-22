LIVE／新北今增43例「果菜公司快篩2200人」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增79例COVID-19確定病例，其中78例為本土個案，另有1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。今天新增確診個案以新北市43例最多，市長侯友宜召開防疫記者會說明最新防疫措施，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，個案分佈以新北市43例最多，其次為台北市25例，南投縣3例，基隆市2例，苗栗縣、彰化縣、桃園市、台中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市10例中，8例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，累計1,107,543例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,091,972例排除)，其中14,157例確診，分別為1,166例境外移入，12,938例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。自2020年起累計575例COVID-19死亡病例，其中568例本土，個案居住縣市分布為新北市291例、台北市223例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣9例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣、高雄市及花蓮市各1例；另7例為境外移入。



▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）