「遊戲王卡」拍賣價飆破3.7億！26歲原卡主身分曝　1.8萬人搶拍

▲遊戲王卡牌拍出8700萬天價。（圖／翻攝自it之家）

記者鄭思楠／綜合報導

一張《遊戲王》的紀念卡牌「青眼白龍」的司法拍賣，日前於阿里拍賣正式開始。然而，距拍賣開始僅半個小時，這張卡牌便被拍出了約8732.61萬元人民幣（約新台幣3億7673萬）的「天價」。隨即，因拍品與實際競拍價格嚴重不符，法院當即中止了本次拍賣。

根據阿里拍賣最新顯示的競拍結果，該遊戲卡牌競拍出價最高已超過8700萬元，整個拍賣有18104人報名，設置提醒有76716人，圍觀超200萬次。

公開資料顯示，6月21日下午拍賣的這張青眼白龍紀念卡，原本屬於一名1995年生的男子。根據安徽省滁州市人民檢察院起訴書（滁檢二部刑訴〔2020〕8號），被告人張姓男子1995年生於安徽省滁州市瑯琊區，因涉嫌貪污罪，於2020年4月29日被逮捕，同年11月被判處無期徒刑，沒收個人全部財產。

隨後，這張遊戲卡牌的消息也是成為了眾多網友的圍觀，為什麼一張卡牌能這麼值錢呢？提及《遊戲王》，是年輕群體耳熟能詳的動漫作品。該作品於1996年開始連載，後被日本遊戲公司科樂美開發為卡牌遊戲。

值得一提的是，本張紀念卡牌起拍價80元（人民幣，下同），使用年限不明且長久未使用，無任何配件及說明書。同時，法院方面也強調「品牌真偽不詳」。消息一經公布便立刻被外界指出，該卡牌疑為20周年純金版紀念卡。

科樂美官網顯示，該卡牌為紀念《遊戲王》20周年發售的版本，全球限量500張，於2019年2月推出，不含稅價格為20萬日元。另據海外拍賣網站信息，該卡牌在今年3月末的一次拍賣中最終以400萬日元的價格成交，約合23.52萬元人民幣。

本次被司法拍賣的「青眼白龍」卡牌，雖未有證據證明是真品，但依然引發了高度關注。22日16點，該卡牌終於迎來正式拍賣，出價也當即迎來「飛升」。短短32分鐘內，卡牌價格便由80元攀升至8732.61萬元的「天價」。而法院也立刻中止了本次拍賣，並明確提醒「拍品與實際競拍價格嚴重不符，可能存在惡意炒作與競價行為」。

據最新消息，目前「青眼白龍」卡恢復拍賣時間待定。阿里拍賣方面表示，中止拍賣的是安徽省滁州市中級人民法院，「要感謝法院法官」。