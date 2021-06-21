柯文哲喊「北農4千人打疫苗」！陳時中：不能當現階段控制疫情的手段

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

台北農產運銷公司群聚感染擴大，20名員工、18位批發市場、零批場攤位承銷商確診，整個工作場域共計47人確診，據了解還有7名派遣工也確診，但未列入計算當中。面對北農群聚案件，指揮中心指揮官陳時中表示，雖然有對於熱區加發疫苗，但是疫苗並不是治療的藥物，不能拿來當作現階段可以控制疫情的手段。

陳時中表示，不反對北農打疫苗，中央對於疫情熱區都有加發疫苗，希望台北市在加發疫苗當中做最妥適的分配，但他也提醒，打疫苗是預防，產生效果至少需要兩到四週，疫苗並不是治療藥物，不能拿來當作現階段控制疫情的手段，只是可以讓大家安心，等過一段時間防護力起來後，對於後續的疫情控制有幫助，但現階段應該在篩檢匡列等相關疫調上確實落實，「台北市是醫療資源最豐富的區域，相信他們會妥善處理。」

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陳時中後續再度補充，有人建議應該要每周休市一天，但對於北農地方事務地方政府最清楚，民以食為天，很多農產品相關都要經過市場，若是停頓會造成很多問題，如果根據實際狀況，「需要降載時也應該要降載」，尊重地方政府的現場判斷。

▲北農群聚擴大，防疫專車載北農員工抵達聯醫和平醫院快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市副市長黃珊珊表示，20日與疫調醫師跟疫調中心確認，濱江群聚暫時沒跟萬華群聚有關聯，但的確都發生在場域內，北農38位員工，加外包商共有45位確診，18位攤商有13位住外縣市，外縣市的匡列方式不太一樣，因此需要用精準疫調的方式做第二圈匡列。會用中央增配的10%疫苗支應。

黃珊珊提及，21日下午會設立快篩站，針對場域裡面有零批場確診個案，接觸者還要做第一次快篩，篩過的21日下午開始打疫苗，大約200、300位，22日會把500名員工打完疫苗，用中央同意熱區增配10％疫苗支應。

黃珊珊說，之後會把北農拍賣動線做分艙分流，濱江市場週一至週五強制做身分證分流。