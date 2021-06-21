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士林長照群聚爆隱匿疫情　黃珊珊：查明屬實將依法開罰負責人

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▲副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者黃巈禾／台北報導

台北市士林區某長照機構爆發群聚感染，8日發生至今已有47人確診、3人染疫身亡，引發外界質疑機構負責人沒依規定通報確診，涉嫌隱匿疫情。對此，台北市副市長黃珊珊表示，衛生局發現狀況後，按中央住宿性管制措施指引，先協助分艙分流，後來發現陸續有的情況下，全面進入和接管，14日沒耽誤時間。

針對北農、士林長照機構爆發群聚感染，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊21日緊急召開記者會說明。根據北市衛生局19日說明，14日晚上偕同醫院感管師至機構實地訪查，立刻安排機構全面普篩，針對現有住民及在職工作人員進行採檢，共計74人，其中25位採檢結果為陽性。

對此，黃珊珊在記者會上也指出，衛生局14日收到資料後，之前有跟府級報告，之前有信義區安養中心的經驗，請衛生局作立刻全面快篩，醫院部分請新光醫院直接進駐，有關陽性病人全收治在新光醫院，衛生局發現狀況後立刻完成處理，之前部分依照中央有住宿性管制措施指引，如果只是外來的，先協助分艙分流。

黃珊珊指出，後來發現陸續有的情況下，全面進入和接管，這部分14日沒耽誤時間，由市府協助機構，因為機構已經沒辦法處理，安置在各個防疫旅館，不管陽性陰性，所有家屬都知道過程，沒有家屬出來說不滿意，都在掌控中，若查明負責人有隱匿將依法開罰。

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