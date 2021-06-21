羅智強嗆蔡政府疫苗乞丐　他揭：國民黨曾被大陸酸「去要飯的」

▲台灣基進新聞部主任張博洋 。（資料照／記者洪靖宜翻攝）



記者陶本和／台北報導

美國援台250萬劑莫德納疫苗，台北市議員羅智強形容蔡政府是「疫苗乞丐」。對此，台灣基進黨新聞部主任張博洋21日指出，前立法院長王金平出席海峽論壇，被對岸官媒形容是去「求和」，甚至被大陸網友嗆是去要飯的。

對於美國、日本援助疫苗，羅智強形容，蔡英文政府是「疫苗乞丐」，引起各界議論。對此，張博洋在臉書翻出舊聞，王金平當初出席海峽論壇，被大陸官媒定調是台灣被共軍威嚇到，是前去「求和」。

根據張博洋翻出的新聞資料顯示，當時國民黨表達不滿，宣布「不以政黨形式」參加海峽論壇，不過大陸網友不領情，甚至嘲諷國民黨「分明就是去要飯的」，而前主席朱立倫則表示，希望大家能互相尊重。

對照此一事件，張博洋表示，不知道朱立倫能否有道德勇氣，出來譴責國民黨內那些喊「疫苗乞丐」的人，「雖然我知道羅智強的網路聲量比你高太多￼，￼但是你都能夠跟當年打敗國民黨的共產黨，喊話希望互相尊重了。」

張博洋說，國民黨被笑乞丐，朱立倫表達不滿，而國民黨笑台灣人乞丐，如果沒意見，那就要懷疑朱立倫是不是台灣人了，「台灣人不用向美國卑躬屈膝，￼雙方有困難是，都能夠互相幫忙給予口罩以及疫苗。」

張博洋說，國民黨去中國跪，人家不領情還罵你乞丐，繼續高調談論「疫苗乞丐」，不過就是提醒台灣人，國民黨是怎麼去自取其辱罷了。