北農、士林長照群聚感染　網友怒灌柯文哲臉書：有認真疫調嗎？

▲柯文哲臉書爆灌爆。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝柯文哲臉書）



記者黃巈禾／台北報導

美國贈送的250萬劑莫德納疫苗20日抵台。對於美國捐贈疫苗，台北市長柯文哲在臉書喊話中央，儘速發放到各個縣市，讓地方知道分配的的劑量才能準備，以及疫苗分配順序要遵照簡政輕稅原則。不過，特權疫苗、北農爆發群聚感染、士林長照護理機構47人確診3人死亡等議題延燒，不少網友留言表達不滿。

台北農產運銷公司連續傳出群聚染疫消息，北市市場處20日晚間證實，20名員工確診，批發市場、零批場攤位承銷商18人確診，但外傳還有7名派遣工確診卻未算入內，整個工作場域共計45人確診。面對群聚感染擴大，台北市副市長黃珊珊與快篩團隊於21日上午赴第一果菜市場場勘快篩動線。

對於北農、士林長照群聚感染，有網友在柯文哲貼文留言「北農破口你怎麼解釋？」、「北農跟士林長照爆發群聚欸市長！不用開記者會說明嗎？」、「稱讚他的人到底怎麼了，北農、長照機構被他搞成這樣耶，虧他還是醫生」、「有時間寫一篇英文廢話，不如花時間把北農群聚給處理好」、「北農啦！阿北有夠北爛的！現在是鬧夠了嗎？有私心應該遭天譴的人你怎麼都不想想自己是怎樣刁別人的！晚節不保」、「開防疫記者會說是作秀？士林護理之家確診群聚不用報嗎？你的權責範圍是在哪裡啊？」、「北農事件不知道阿北處理的怎樣了？要不要引咎下台？」、「你是有在認真做疫情調查，匡列人員嗎？又要大破口嗎？」

針對北農、士林長照群聚染疫風波，先前表態不會每日召開防疫記者會的柯文哲，21日上午11時30分將召開記者會，親上火線回應。

此外，柯文哲20日在臉書表示，這250萬劑疫苗可以暫時紓解疫苗荒，希望疫苗抵台後，儘速發放到各個縣市，也要儘早讓縣市政府知道分配的的劑量及發放時間，地方才能準備，從今天開始，台北市已放寬疫苗接種年齡，只要75歲以上長者以及 65歲以上的原住民朋友，歡迎大家登入台北市的疫苗預約系統，下週就可以施打。

柯文哲還說，在美日的支援下，台灣高齡長者已可以優先接種，但疫苗不足仍是事實，這也衍生分配的問題，在此，向中央建議，疫苗分配順序要遵照簡政輕稅原則，要以最有效率的方式來達到同樣甚至更好的結果，除了直接照顧確診者的防疫醫院、防疫旅館、防疫計程車等高風險人員，以及邊境管制有關人員以外，應直接用年紀來決定施打順序。

貼文一出，網友紛紛留言「特權疫苗就是在台北市的管轄下發生的」、「快造冊，不要說沒有內線了，記得電話要接」、「那請問好心肝的志工，台北市是怎麼認定的，怎麼給他們疫苗的？」、「請問為什麼台北市政府接受關說？好心肝施打疫苗的特權名單什麼時候要公佈？」、「疫苗又來了，該造冊該規劃的趕快做，不要到時候又說別人內線交易唷」。