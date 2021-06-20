上海再添新地標　世界離地最高酒店正式營業

記者趙禕/上海報導

離地556米！既能俯瞰大上海，又能時時感受身處雲端的上海中心J酒店，是目前世界上垂直高度最高的酒店，這個週末在上海正式開業。

▲上海中心J酒店位在中國第一高樓上海中心大廈內。（圖／記者趙禕攝）

座落在上海浦東陸家嘴的上海中心大廈雖然只是世界第二高樓，但是位在上海中心大廈裡卻實實在在是目前全世界垂直高度最高的酒店。酒店的最高樓層位在上海中心大廈的120層，距離地面超過556米；酒店大堂位在大廈的第101層垂直高度約470米，堪稱是名副其實的「空中酒店」。

▲在上海中心J酒店裡可以飽覽上海市區風光。（圖／記者趙禕攝）

上海中心J酒店共有 165 間客房，位在上海中心大廈86層到98層，共有4種房型，面積從61平方米到380平方米不等。酒店對所有住客提供定制私人管家服務，特殊設計的管家壁櫥提供無接觸的服務，保護住客隱私。更有專門針對女性旅客的服務，包括安排女性友好的客房、安排女性私人管家等。酒店客房的智能人員檢測系統可以自動控制房間燈光、溫度等；依據住客的喜好，燈光、溫度、窗簾的收放都可以通過iPad完成。

上海中心J酒店所在的上海中心大廈總高度632米，從1樓搭高速電梯到101層的酒店大堂只需要55秒；接待台前陳列著法國藝術家Pauline用金屬絲手工精心編制的芭蕾舞者，透過飄逸優雅的舞姿迎接入住的賓客。

▲酒店大堂陳列著法國藝術家Pauline精心編制的芭蕾舞者作品。（圖／記者趙禕攝）

從上海中心向外觀望，曾經短暫做為世界第一高樓的環球金融中心也矮了一截，包括黃浦江兩岸及大上海市中心區都盡入眼簾；到了晚上，上海外灘燈光亮起，五彩繽紛、流光四射的景色耀眼奪目。

▲從上海中心J酒店可以飽覽上海市區風光。（圖／記者趙禕攝）

▼從上海中心J酒店欣賞上海夜景，流光四射、耀眼奪目。（圖／記者趙禕攝）

酒店裡有7家餐廳及行政酒廊，分別位於上海中心的1層、84層、103層、104層和120層，包括上海菜、江西菜、粵菜和其他各國美食。在酒店103層的錦筵中餐廳，以中國傳統文化色彩「中國紅」，紅色琉璃燒制的中國傳統工藝漆器牆面、紅色琉璃的中式門樓，以及一條琉璃雕刻、晶瑩剔透的祥龍盤旋著迎接賓客，餐廳裡有金木水火土不同主題的包廂以及美輪美奐的琉璃餐廳。在酒店120層的「天之錦」餐廳是目前世界上垂直離地最高的餐廳，餐廳的陳設氣派輝煌。

▼中餐廳大堂前迎客的祥龍琉璃雕塑。（圖／記者趙禕攝）

▲餐廳裡有金木水火土不同主題的包廂。（圖／記者趙禕攝）

上海中心J酒店是由上海城投、錦江國際、上海建工等上海國資國企合力打造的自主高端民族品牌酒店，要全力呈現「世界標準、中國文化、上海品質、錦江精神」，助力打響上海服務、上海製造、上海購物、上海文化、上海旅遊品牌。