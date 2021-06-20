防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

新冠肺炎疫情延燒，各縣市首長無不想方設法防堵疫情擴散，但三級警戒期間，基隆一名宋姓女子不顧疫情嚴峻，仍上網留言賣淫，還佯稱自己擁有傲人的E罩杯；警方接獲情資後立即展開調查，並於19日在一處日租套房內查獲宋女，意外發現宋女跟網路照片落差相當大，就連宣稱的罩杯也縮水，全案依違反社會秩序維護法偵辦。

▲宋女防疫期間仍上網張貼賣淫資訊。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局第一分局忠二路派出所日前接獲情資，發現有女子在疫情期間不顧禁令，仍在網路論壇刊登暗示性交等訊息，該名女子宣稱自己擁有傲人E罩杯，且還PO出網路上抓的哺乳照佯裝成單親媽媽，藉此吸引顧客上門。警方獲悉後，立即加入LINE ID與該名女子聯繫，並於19日在一處日租套房喬裝埋伏，查獲涉嫌賣淫的宋女。

警方到場查看後，意外發現宋女本人與網路照片「差很大」，不僅已經40多歲，且身形瘦弱，與她自稱的E罩杯也落差3個罩杯以上；事後宋女遭依違反社會秩序維護法偵辦，警方呼籲，防疫期間警方仍會持續淨化社會治安，對於相關違法行為一定強力取締，嚴格執法，避免造成防疫破口。

▼宋女佯裝成擁有E罩杯的單親媽媽，藉此吸引顧客上門。（圖／記者郭世賢翻攝）