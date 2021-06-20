疫苗覆蓋率僅6.4%！美250萬劑莫德納「65歲以上長者列優先名單」

記者嚴云岑／台北報導

美國捐助的250萬劑莫德納疫苗將於傍晚抵台，屆時台灣取得疫苗達485.66萬劑，指揮中心表示，未來疫苗接種方向將會以65歲以上長者為優先開放目標，屆時會再擴充類別。此外，莫德納疫苗也會優先讓孕婦施打，但並非強迫，還是可以經醫師評估後自行選擇。

我國取得莫德納累積289萬劑，一舉超越AZ疫苗196.66萬劑，被問到為何是否開放施打後，是否會在每個接種站公布可接種哪類疫苗？陳時中表示，會就地方政府冷鏈設備進行配置，也會視民眾選擇疫苗的多寡，訂定優先分配次序。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前疫苗接種共打了145萬劑，覆蓋率達6.4%，距離全民6成覆蓋率的解封標準還有一段距離，之後會再考慮向下開放。陳時中表示，未來疫苗接種策略會先以65歲以上的長者為目標族群，莫德納則會優先給孕婦施打，但開放時間未定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥會後接受電訪時補充，目前考慮加開第八類對象，讓65歲至74歲以上的長者也能施打疫苗。不過孕婦是否能成為獨立類別，仍有待疫苗接種委員會討論，最快一週內定案。

美國捐贈的疫苗從75萬劑變成250萬劑，無獨有偶，在當初美國議員訪台時，食藥署就開始受理嬌生、BNT的EUA申請，被問及是否代表美國原本捐贈的疫苗中，可能有嬌生？又是何時得知捐贈疫苗廠牌？陳時中表示，EUA是可能有產品的時候，都會來辦，且可能與COVAX比較有關。