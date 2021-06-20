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華航專機自行取貨250萬劑莫德納疫苗　派「台灣意象」貨機有原因

記者賴文萱／台北報導

美國政府捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，為加速取得疫苗，台灣以自行取貨方式，派出華航航機編號B-18773的777貨機執飛。不過，這班貨機剛好是華航新增「台灣意象」的全新塗裝貨機，其標誌「CARGO」的C中藏有台灣的圖案，引發外界好奇，對此，華航表示，777F貨機配置雙發動機，其優越的省油表現，適合運用於越太平洋航線，為目前華航北美貨機航線的主力機型。

▲▼駐美代表蕭美琴機場目送「美捐台疫苗」起飛。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

▲駐美代表蕭美琴機場目送「美捐台疫苗」起飛。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao，下同）

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蕭美琴表示，台美經過多次協商，達成以台灣自行派機取貨的共識，加速取得疫苗，並由她於凌晨2時30分代表台灣政府在機場接收疫苗捐贈，目前載有疫苗的華航貨機已經起飛，預計台北時間20日晚間抵達台灣。

事實上，這次執行自行取貨的華航CI5169，航機編號B-18773的777貨機，該架貨機機身上有「台灣意象」的全新塗裝，其標誌「CARGO」的C中藏有台灣的圖案，引發外界關注。對此，華航表示，777F貨機配置雙發動機，其優越的省油表現，適合運用於越太平洋航線，目前為華航北美貨機航線的主力機型。

▲▼駐美代表蕭美琴機場目送「美捐台疫苗」起飛。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

外交部指出，我國駐美代表蕭美琴大使於同日在田納西州曼菲斯（Memphis）機場代表我國政府接收這批由莫徳納（Moderna）公司生產的疫苗，並立即由中華航空公司專機運送回國。美國以實際行動協助我國政府與全民對抗疫情，也展現對台灣的堅定支持與高度重視，外交部誠摯感謝。

由於這次任務，華航貨機特別先飛去田納西州曼菲斯機場（MEM）載運疫苗，之後降落洛杉磯機場（LAX）後飛往台灣。但因華航過去並無降落過曼菲斯機場（MEM），為合乎相關法規，交通部官員表示，華航有依規定提出相關申請，獲得審查通過後就依程序執行任務。

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