800瓦加熱15分鐘烹殺虎斑貓…微波爐內沾滿毛！恐怖虐貓魔再犯2案

▲鄭嫌將貓活活烹殺，微波爐內部還沾滿貓毛。（資料照／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

新北恐怖虐貓魔鄭姓男子2012年時因不滿室友飼養的寵物貓「小咪」叫聲太吵，再加上鄭嫌又與室友有租押金糾紛，一怒之下竟將小咪扔進微波爐中「活體加熱」15分鐘，活活將貓虐殺，恐怖行徑震驚全台；但鄭嫌事後依然故我，去年因偷摸一名台大醫學院男大生而遭控性騷，今年又涉嫌偷走外套，遭依竊盜罪起訴。法官審理後判鄭拘役50日，得易科罰金。

現年47歲的鄭嫌9年前犯下轟動全台的虐貓案，警方調查，當時鄭嫌無業，搬到新北市一處分租公寓居住，但期間鄭嫌卻頻頻抱怨室友飼養的黃色虎斑公貓「小咪」叫聲太吵，數次向飼主抱怨，且鄭嫌又與飼主有租押金糾紛，雙方嫌隙日漸加深。

2012年10月15日晚間，鄭嫌又聽聞小咪叫個不停，因此趁著飼主外出之際，強行抱起小咪塞進飼主所有的微波爐中，將火力調到最大800瓦、定時15分鐘，活活將小咪烹殺；期間小咪不耐高溫，痛苦掙扎慘叫，不斷試圖逃出，但鄭卻冷眼旁觀，目睹小咪死亡過程，事後還將貓屍取出，直接丟到飼主床上。飼主發現後憤怒提告，並向檢察官表示，事後微波爐裡沾黏許多貓毛，已經不堪使用、也沒人敢再用。

整起虐貓案經法院審理，認定鄭嫌虐貓部分違反《動物保護法》，而毀損微波爐部分則涉犯《刑法》「毀損他人物品罪」，判其有期徒刑4月。再虐貓事件過後，鄭嫌依然故我，去年9月間因涉嫌觸碰台大醫學院男大生大腿而遭控性騷擾，並依法被起訴，案件仍在審理中，今年初鄭男又再涉另起竊盜案。

判決書指出，鄭嫌在今年1月7日晚間8時許因天氣寒冷，竟跑進北市中正運動中心，見游泳池男更衣室置物櫃內放置一件外套，順手塞進隨身包包內即離開；事後失主邱男發現要價1萬5000元的「NORTH FACE」外套失竊，氣得報警。事後鄭嫌到案坦承不諱，法官甚為其犯行明確，依竊盜罪判處拘役50日，得易科罰金。