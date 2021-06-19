快訊／企業員工餐廳首例被罰1.5萬！新北：未改善就連續開罰





▲侯友宜視察企業餐廳防疫作為。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市府經發局19日表示，維洋科技股份有限公司於6月18日現地稽查發現員工餐廳未裝置隔板亦未採梅花座等防疫措施，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處以1.5萬元，再次稽查仍未改善者，得按次連續處罰。

全國三級防疫警戒實施滿月，根據新北市疫情數據分析，確診者疑似染疫來源為職場者高達16.83%，因此市府於6月7日起要求企業落實場所管理及防疫措施，暫停開放不必要公共設施、員工餐廳應設置隔板並採梅花座等防疫措施、以外帶優先避免共餐等，並要求違反公告者，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處以3千元至1萬5,000元罰鍰，並得按次連續處罰，嚴重違反者將予以勒令停工。

經發局表示，新北市有368家企業設置員工餐廳（約占總數1073家之37％），161家設有員工使用公共設施如健身房等，兩者均設置者計有123家。為確實督促企業重視防疫，經發局實地抽查25家企業，其中維洋科技股份有限公司，於6月18日現地稽查發現員工餐廳未裝置隔板亦未採梅花座等防疫措施，違反市府公告事項；將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處以1萬5,000元罰鍰，再次稽查仍未改善者，得按次連續處罰，以保障員工健康安全。

此外，針對員工密集之產業園區，以新北產業園區約3萬5千名員工為例，其中外勞約占一成，經發局將於下週與新北產業園區服務中心、新北產業園區二批標準廠房管委會合作開設快篩站，即針對該園區1千多家企業員工進行快篩，並加強稽查工廠防疫措施，以確保員工健康安全，企業永續發展。

經發局說明，新北市政府自於6月7日成立安心企業快篩平台，總計企業29家申請，總篩檢人數達12,430人，顯見企業重視職場衛生環境安全，也籲請企業積極防疫，落實相關防疫措施，唯有政府與企業一同努力，才能化危機為轉機，再造經濟成長的契機。