金門船私運陸菇！衛生局隔1天才發居檢通知　民眾怒：變破口怎辦

▲金門船私運陸菇被查獲。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

海巡署第十二巡防區指揮部岸際雷達17日發現有一艘自用小船超越禁限制水域，隨即通報線上巡防艇、第九岸巡隊及金門查緝隊展開岸、海查緝部署，最終發現該船竟是到大陸私運乾燥香菇，總重高達774.14公斤，而為了防堵疫情傳入金門，金門縣衛生局也立刻對3名船員開立居檢通知，並移送警光會館隔離，全案將依違反國家安全法及台灣地區與大陸地區人民關係條例移送法辦。

海巡署17日中午12時許在金門東北面海域發現該船，且不斷航向大陸大伯島海域附近，於是立刻調派線上巡防艇、第九岸巡隊及金門查緝隊等，前往該處展開聯合查緝部署，終於在下午4時許時，發現該船入港，眾人於是上前查緝，果然在床上密艙內查獲大陸乾燥香菇一批，共計46袋，總重高達774.14公斤。

海巡人員當時為了避免疫病傳入金門地區，隨即指派安檢同仁穿著全套防護衣攜帶消毒器具實施船體及走私物品消毒作業，並針對船上3名船員量測體溫，而經量測並無發燒情事。

不過，誇張的是，事發後，海巡人員通報衛生局，但衛生局卻以3人沒有接觸大陸船為由並未即時居檢，還由海巡人員將3人移送地檢署偵訊到18日中午11時許後撤回，而這段時間，3人到處趴趴走，一直到3個小時後衛生局才緊急調派警政協尋，並在晚間6時許才將3人開立居檢通知單。

對此，就有民眾質疑，這過程中整整遲了24小時才讓3人隔離，也成了防疫破口，民眾覺得太離普，「假如這24小時內如果發燒確診那該怎麽辦？金門為全國唯一淨土就淪陷了。」