扮正義哥譙護理師「脫光我也不看」！男辯洗腎體虛　監視器畫面打臉

▲洗腎男拍桌痛譙護理師，因此挨告。（圖／記者陳雕文攝）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名邱姓男子日前前往某診所洗腎，但期間邱男卻目擊葉姓女護理師與另名同事爭吵，為此扮演「正義哥」在護理站猛力拍桌，痛譙葉女「小心我殺光妳全家」、「妳脫光我也不想看」等語。葉女心生畏懼，憤而提出告訴；邱男挨告出庭後一改囂張態度，辯稱當天自己洗腎體虛，不可能還有餘力罵人，但法官勘驗監視器畫面，認為邱男犯行明確，依恐嚇妨害執行醫療業務罪，判其有期徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，邱男109年5月19日中午前往新北市某診所接受洗腎治療，但期間卻目睹葉姓女護理師與另名同事因故發生爭吵，邱男為此扮起「正義哥」替另名護理師討公道，主動走到護理站猛力拍桌，並怒瞪葉女幹譙「妳以為妳是誰？我操妳媽，小心我殺光妳全家」、「殺光妳全家」、「爛梨子假蘋果」、「妳脫光我也不想看，再讓我聽到妳跟誰吵架罵她（指另名護理師）的話，我殺光妳全家！」

葉女表示，因住家就在診所附近，家中還有幼童，因此當下感到相當害怕，事後更出現失眠、鬱症等創傷壓力障礙症狀；最後在護理長與其他同事的支持下，調閱診所監視器並對邱男提出告訴。

邱男挨告出庭後一改先前囂張態度，矢口否認當天有拍桌怒罵葉女，辯稱自己當時前往診所洗腎，洗完後血壓很低、已經快要昏倒，「我都躺在病床上，期間只有問照顧我的護理師可否回家，她還叫我躺著，等血壓正常才可以回去，後來血壓正常我就回家了，當天從頭到尾都沒有接近護理站！」

但法官勘驗監視器畫面，卻發現邱男當天確實有走向護理站，且還伸手指著葉女責罵，引起現場其他人員注意，且其動作連貫，完全沒有虛弱無力之情形，因此不採信邱男辯詞，經審酌邱男智識、經濟程度，依恐嚇妨害執行醫療業務罪，判其有期徒刑3月，得易科罰金，全案仍可上訴。