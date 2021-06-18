彰化護理師全身溼透泡在汗水中　揪心畫面曝接種站超暖現況

記者唐詠絮／彰化報導

疫情嚴峻下，彰化累計有251確診，連續3天零確診，但疫苗仍舊持續施打中，上午宏仁醫院在永靖鄉福興國小為300名長照機構工作人員接種疫苗，現場動線長達百公尺，護理師在30多度高溫下身穿防護衣、面罩、口罩、手套全副武裝在場協助接種疫苗，汗流浹背全身都被汗浸濕了，令人動容。

▲護理師全身濕透仍耐心為照服員施打。（圖／宏仁醫院提供，以下同）

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彰化疫情雖然連續3天零確診，但縣長王惠美也呼籲不可大意，要盡快提高疫苗接種率，員林宏仁醫院今天也配合衛生局指示，到永靖鄉福興國小為300名長照機構工作人員接種疫苗，現場動線長達百公尺，縣長王惠美臨時到場抽查視察，也呼籲已接種人員別鬆懈，因為打了疫苗不是就變無敵鐵金剛！

宏仁醫院護理部主任蕭麗紋說，這幾天院內除服務75歲以上已預約長輩接種疫苗，也配合協助針對清潔隊員及衛生局指示對象接種疫苗，今天該院更派出醫師沈東錫等5名醫護人員到福興國小，現場看診並協助接種疫苗。

義德發長照集團董事長林亮暉說，居服人員是服務的第一線，服務也不能停頓，為了讓家屬也讓員工放心，因此旗下所有居服人員今天都會施打疫苗，要有百分之百的施打率，一起防堵病毒。

今天除宏仁醫院醫護人員穿防護衣、面罩、口罩、手套全副武裝在場協助接種疫苗，義德發長照集團也動員旗下詮縈居家長照機構、葳群居家長照機構約60名工作人員穿著裝備分工，從入口量測體溫、填寫資料，到引導入場，動線長達百公尺，看著耐心施打的女護理師全身溼透，更令在場長照員非常感動。

縣長王惠美到場視察短暫停留，王惠美呼籲共體時艱，強調台灣是一日生活圈，彰化雖然已經連續2天「+0」，但還是不可以鬆懈，要全國更降低確診率，疫苗也要施打到一定比例才能達到全體免疫功效，呼籲縣民配合防疫守則，持續勤洗手、戴口罩、保持社交距離、盡量宅在家，阻斷傳染鏈後，慢慢台灣穩定下來加上疫苗若能施打到六七成以上，才能比較安全。

王惠美也指出，現在社區疫苗接種都是拉長動線，縣內在所有鄉鎮的大型疫苗接種都是採預約制，這幾天下來她觀察各地打疫苗都非常有秩序，安全性也很夠，王惠美也呼籲居服員接種完疫苗防疫守則還是要做，不要說打完就是變成「無敵鐵金剛」，因為還有很大的任務要照顧長輩。

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