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以為募到1億美金　網媒《大師鍊》撤出台灣慘被騙500萬

▲《大師鏈》宣布插旗北京遭疑紅色滲透。（圖／翻攝自《大師鏈》官網）

▲網路媒體平台《大師鏈》遭募資顧問曹國揚詐騙500萬元。（資料照／翻攝自《大師鏈》官網）

記者劉昌松／台北報導

號稱台灣第一家網路媒體平台《大師鍊》，因插旗北京被質疑紅色滲透，在立院通過《反滲透法》後憤而宣布要撤出台灣，沒想到，當初承諾幫《大師鍊》想辦法在台設立公司的顧問曹國揚，收了顧問費、出差等費用約500萬元後，宣稱幫忙募到1億美金，還拿出匯款單據為證，但卻連銀行地址都寫錯，台北地檢署18日依詐欺等罪起訴曹國揚。

《大師鏈》2019年4月上線，宣稱是一家結合自媒體、社群與新聞的新媒體平台，提供創作者創作舞台，替使用者推薦有價值、多元化的資訊，提供新知識經濟的服務型態，12月又宣布獲得資金挹注，將插旗北京，同步經營兩岸網站，同年底立法院表決通過《反滲透法》，《大師鏈》擔心兩岸民間交流受阻，發表聲明放棄台灣市場。

到了2020年，《大師鏈》發現原本說好的外資挹注沒進來，懷疑「華斯達克集團」主席曹國揚為了騙取數百萬元的顧問以及出差費用，用假的募資成果蒙混過關，由「龍聯區塊鏈公司」提告，指控曹以及提供帳戶收取相關費用的親友共4人涉嫌詐欺。

檢察官調查，曹國揚聲稱從南非等地募得總額1億美元的資金，已經匯入台新銀行，但是台新否認收到這筆款項，最扯的是，曹所提出的電匯證明，連台新銀行的地址都寫錯，檢察官調查認定，曹涉利用假的募資成果詐騙《大師鏈》，依詐欺、行使偽造文書等罪起訴，至於曹的家人因無證據顯示知情，處分不起訴。

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