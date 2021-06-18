開百萬名車衝魚塭！詐保集團多角化經營　街友成關鍵

記者邱中岳／台北報導

刑事局在日前接獲民眾報案，有不法詐保集團低價購置二手名車後，偽造買賣合約拉高車價、高額投保，再製造車禍整台撞毀，更查出，日前一台百萬名車衝進淡水區的魚塭，就是以此手法犯案；嫌犯事業項目還擴及交友詐騙。

警方調查，王姓男子涉嫌出錢收購百萬級別以上的高檔名車，將車子整理後偽造買賣合約，並投保高額全險，等保險生效後由陳姓男子協助，將百萬名車開出製造車禍，藉由車輛全毀詐領高額保費。

警方指出，2020年曾經有1台百萬名車，行經新北市淡水區坪頂三叉路口時，整輛車就往右邊開衝進釣魚池內滅頂，經查該車係以此手法犯案，所以才開始進行追查偵辦，但該集團事業項目可不只一項。

▲刑事局查出有不法集團替高檔車買保險故意撞毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓男子等人除了詐保之外，甚至還找來黃姓、譚姓2名男子，透過申辦貸款為由，向需錢孔急的街友招攬，要求他們辦人頭電話卡、人頭帳戶，藉此綁定網路銀行轉帳功能，最後再將交友詐騙、博弈詐騙的所得，透過人頭帳戶洗錢至 境外。警方鎖定洗錢水房劉姓犯嫌2度搜索，合計逮捕21人，訊後依法送辦。

▲刑事局溯源追查，發現嫌犯還不只從事詐保，還有進行假交友真詐騙。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方2度搜索共查扣，現金4萬餘元、電腦主機2台、USB隨身碟3支、行動電話16支、人頭存摺11本、銀行U盾1支、金融及信用卡共5張、人頭名片6張、匯款單據1張，並呼籲民眾千萬不要以身試法。

街友發燒拒快篩！4天後陳屍河濱公園 警通知聯醫到場卻傻眼了

全國第29死！北市89歲嬤打AZ疫苗連3天發燒狂吐 清晨躺床上亡