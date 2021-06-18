快訊／長者打AZ猝死頻傳　柯文哲：昨天預約沒來的人有2%

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

全台高齡長者大規模開打AZ疫苗，至今已累積36人在接種後死亡，在台北市部分也傳出有4例死亡。對此，北市府統計，17日仍有2%的人預約打疫苗但沒有到場。

柯文哲說，經過這次防疫，對醫療診所要有一個全新的看法，老百姓選打疫苗的地方，診所比較容易滿額，不是說開大刀要到大醫院，如何讓基層醫療在防疫過程發揮更大效果，醫療的在地性、社區化，對台灣的醫療體系要重新思考

預約打疫苗診所最容易客滿，跟平常想像不一樣。

柯文哲接著說，今天統計完，也許明天再公布，從禮拜天開始，從80歲以上可以降到多少年齡層來打。至於這次沒有預約的，上一次看起來，有預約沒預約大概是6比1，還是鼓勵大家預約，因為不預約很難準備，「如果可以的話，鼓勵大家盡量用預約方式」。

柯文哲也提到，這次疫苗施打預約2天，大概第一天就打了90%，之後也許改成預約就1天就好，幾歲以上、幾歲以上。經統計，17日有預約沒來的還是有2%，還是要設定一個地方讓他打。

柯文哲說，這次如果沒預約要來打疫苗，禮拜天會發傳單到你家，在禮拜一12行政區12家醫院，帶健保卡去打。柯仍提醒，誠摯拜託大家盡量預約，否則會造成行政上困擾。

另外，副市長蔡炳坤說，6月18日上午開始80歲以上長者接種疫苗，總共預定有預約今天接種的12307位，統計到中午，10269人完成施打，完成83.44%

針對85歲以上長者，全部到昨天施打完畢，15日到17日三天，預約者、位預約者、非在及長者施打，85歲以上長者有61000人，施打38129位，施打比例63%。