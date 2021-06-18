健身房女同事上班滑手機！他氣到飆罵：想被X是不是　下場慘曝

▲阿傑被判拘役10日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿傑」（化名）與另名女子「小花」（化名）一同在某間運動健身房工作，但他日前卻在眾人面前，出於妨害名譽之犯意，對著小花出言辱罵不堪入目之詞，誇張的行徑經法院審理後，依法判其拘役10日，得易科罰金。

判決指出，事發當時阿傑在指派工作時，見到花花在聊天、玩手機遊戲，沒有專心在業務上面，因此一時氣憤就朝著對方辱罵，「XX，你想被X是不是」等語3次，而當時花花聽到阿傑這樣的辱罵感到相當羞愧、難堪，因此將此事報警處理，而阿傑的行徑也足以貶損其人格、社會評價。

阿傑於警詢、偵訊時均否認自己有公然污辱犯行，同時並辯稱，「我當時是以開玩笑口吻對花花說這些話」。不過，在場幾名證人也證述，「當時有聽到阿傑對著小花辱罵那句話，但沒有印象講了幾次」、「事隔很久了，但我有印象中我有聽到這句話」。此外，小花也提供當天的錄音光碟、譯文一份來證實自己所言非虛。

對此，法官審理後認為，阿傑與小花因職場相關之事務起爭執，卻不思以理性方式解決分針，竟出言辱罵對方，此舉已經足以貶損對方名譽，所為誠屬不該，考量其最終能坦承犯行，態度尚可，但未與對方達成和解，兼衡其犯罪動機、目的、手段、品行等一切情狀之後，依犯公然污辱罪，判處他拘役10日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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