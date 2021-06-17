郵政產工明赴行政院怒退「防疫獎章」　要求優先列第3順位打疫苗

▲貨運業停收包裹，苦了郵差。（圖／翻攝自王國材臉書）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政員工至今已累積有13人確診，染疫人數在交通運輸相關產業裡居冠。台灣郵政產業工會不滿，從去年起承擔防疫國家隊任務，但基層提出的積極防疫訴求，局方不是詭辯，就是當作耳邊風。工會發起退回承擔國家防疫任務受贈的獎章首日封，明上午也將赴行政院前抗議，並要求政府必須將郵政人員列為疫苗公費接種順序之第三類對象。

郵政產業工會指出，從首例員工確診以來，中華郵政卻只顧營運，對於防疫及保護同仁完全沒有積極作為。基層員工提出各種呼籲，包含讓郵政人員優先接種公費疫苗、停止周六營業避免群聚、延長投遞時效、停止投遞廣告DM及代收貨款郵件等等。然而這些訴求不是被事業單位無視，就是被衛福部打回票，而主管機關交通部更是袖手旁觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會不滿，中華郵政與交通部的散漫與糜爛，不僅讓同仁每日工作膽戰心驚，更造成了至今累計13人確診，成為染疫人數最多的交通運輸業。此外，交通部更遲至疫情指揮中心於6/9增列疫苗公費接種第七類對象，才被動提報相關產業共52.6萬人。

▲郵政產業工會發起怒退獎章首日封行動，表達抗議。（圖／翻攝自台灣郵政產業工會FB）

為此，工會也發起怒退承擔國家防疫工作而受贈的獎章首日封，明將由3-5位幹部前往行政院前表達憤怒及不滿，同時，工會也提出3大訴求，包含政府必須補齊第一線的人手與裝備；政府必須強化防疫作為（包括建立自主停業與退避隔離指引、提供同仁普篩），積極保護同仁安全；政府必須將郵政人員列為疫苗公費接種順序之第三類對象。

郵政產業工會副理事長黃柏維表示，疫情以來，局方在防疫上還處於公文防疫，態度消極，也都是空口白話，沒有正式具體的落實，現在郵政第一線人員在接種疫苗排序上僅是第7類，但這還有很多不確定因素在，因此希望政府能將中華郵政員工順位往前挪至第3類，也就是列為高接觸風險第一線工作人員，積極保護郵政同仁安全。