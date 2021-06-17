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男子胯下痛到崩潰「揮刀狠斷生殖器」沖走　斷根下場曝光

▲▼下體疼痛。（圖／取自免費圖庫Photo Stock Editor）

▲以色列一名男子因難忍鼠蹊部疼痛，竟狠心揮刀自宮。（示意圖／取自免費圖庫Photo Stock Editor）

記者葉睿涵／編譯

以色列一名29歲男子因難忍胯下疼痛，竟自行揮刀斬斷生殖器，扔進馬桶沖走。事後，警方想為他找回被切斷的生殖器，卻被廢水處理公司告知，找回的可能性為零，讓醫護人員想為他重新縫合斷根的希望被粉碎。

據《每日星報》報導，這名來自以色列貝爾謝巴（Beersheba）的男子，由於長期飽受鼠蹊部疼痛（groin pain）的折磨，而導致他徹底崩潰，因此決定「揮刀自宮」，斷絕痛苦。

▲▼手術。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子將斷根扔進馬桶沖走，導致醫護人員無法為他進行縫合手術。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

狠下心來的男子，於是衝進廚房，拿起了一把鋒利的菜刀，狠狠地朝自己的生殖器砍去，然後再跑進廁所，將斷根扔進馬桶沖走。幾個小時後，他的母親才在床上，發現下體爆血的兒子，立即將他送院急救。

事後，警方與廢水處理公司聯繫，試圖為男子找回他的斷根，然而該公司卻表示，「即使拆除所有的水管，也徒勞無功」，粉碎了醫護人員想為男子重新縫合斷根的希望。目前，這名男子正在醫院接受精神評估。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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