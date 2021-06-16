「年度吹喇叭MVP」瘋傳老司機求上車...刺青妹崩潰！竟是閨密PO的

▲葉姓女子因不滿詹姓女子與另名友人質疑她與別人男友過從甚密，竟在臉書公開散佈詹女的猥褻照片。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名葉姓女子因不滿詹姓閨蜜與另名女性友人質疑她和別人男友過從甚密，竟然在臉書散佈詹女幫人口交的影片，還發文寫下「年度吹喇叭MVP」，事後被詹女等人發現後怒告上法院。高雄地方法院審理後，依加重誹謗與散布猥褻影像罪，判處葉女應執行有期徒刑5月，得易科罰金。

高雄一名葉姓女子因不滿詹姓女閨蜜另名女性友人質疑她和別人男友過從甚密，去年4月在臉書公開發文直指詹女和另名女性友人「台中三個小時一萬陪搖可幹」，還附上與不知名人士的對話紀錄表示「之前我朋友叫過她，她也能3個」等語，隔日再度發文還附上詹女裸露上半身幫人口交的猥褻影像截圖，寫下「年度吹喇叭MVP」，更在文末註記「要上車分享截圖找我領~」，被詹姓閨蜜等人發現後，怒告上法院。

庭審時，葉女卻辯稱，她沒有說圖片中的主角是誰，也有在詹女的口交影片截圖打上馬賽克，看不出來是誰，不過卻被詹女打臉表示，就是因為有朋友看到文章轉傳，才告知她私密影片在臉書流傳，葉女這才坦承，可能因為詹女背後有刺青，才會遭人認出。

高雄地方法院審理後認為，葉女直指詹女等人「台中3個小時一萬陪搖可幹，幫你打廣告不然你都沒錢抽菸，你不出來是不生意好一直在被幹」等語，其不實言論足以損害被害人的人格與社會評價。

此外，葉女上傳的影片雖然已幫詹女打上馬賽克，不過卻仍然可以從圖片中的刺青推斷出女主就是詹女本人，足以貶損詹女名譽，且上開圖片雖對詹女的臉部進行遮隱處理，卻仍可清晰看見詹女未著衣物幫人口交的畫面，勘認在客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡感，侵害性的道德感情，有礙於社會風化，屬猥褻圖無疑。依加重誹謗與散布猥褻影像罪，分別判處葉女有期徒刑4月與5月，應執行有期徒刑5月，得易科罰金。

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