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微軟Windows 11 測試版提前曝光！開始選單變得很不一樣

▲微軟 Windows 11 提前曝光。（圖／取自 The Verge）

特約記者洪聖壹／綜合報導

微軟公司在今年 build 2021 開發者大會上，已經正式確認今年稍晚將會公開新版 Windows，現在看來這個作業系統率先在中國大陸曝光，確認下一個版本就叫做 Windows 11，不會以 Windwos 10X 為名，而且開始選單非常不一樣。

微軟公司在 2015 年 1 月 22 日正式公開了 Windows 10 作業系統，強調跨裝置、跨平台應用，不過當時微軟也稱 Windows 10 將會是 Windows 最後一個版本。如今似乎不是這樣，The Verge 編輯 Tom Warren 發現百度帖流傳的 Windows 11 測試版，更率先以報導形式測試了整個使用者介面。目前 Windows Insiders 還沒有開放新版 Windows 測試計畫，不過 Tom Warren  以他的方式進行了簡單的 UI 展示。

▲微軟先前就曾預告新版 Windows 使用介面，當時大家都以為是 Windows 10X。（圖／取自 Twitter）

根據他介紹，新版 Windows 11 使用者介面最大的改變，應用程式圖標居然改為居中置底設計，感覺很像MacOS，原本在左手邊的開始菜單整個走入歷史，還好的是，大家已經用得非常喜罐的微軟快啟按鈕跟固定應用程式與最近使用文件選單都還保留著。Tom Warren 發現，如果你不習慣這樣的設計，還是可以選擇把這些選單都移到左側。

▲測試畫面左下角可以看到Tom Warren 的用戶名稱，他成功將開始選單改為在左側。（圖／取自 The Verge）

除了更簡潔之外，新版 Windows 11的介面也看得到人味，使用者介面也將迎來深色模式，藉此在夜間不至於讓眼睛看得很疲勞。眼尖的人會發現，新版 Windows 11 也出現類似 Android 的應用程式狀態提醒功能，只要應用程式有動作，會在程式的上方出現圓形亮點。

Windows 11 還包括針對「生活動態」的改變，看起來在維持天氣、新聞、email、相簿等動態顯示上，除了視覺上變得更直觀、圖框更大之外，似乎跟 Windows 10 差別不大。Tom Warren還查看了 Xbox 與應用程式商店，使用介面也都跟 Windows 10差不多，倒是 Xbox 圖標內整合了Xbox Game Pass 遊戲、Xbox 網絡和 Xbox 商店。

▲生活動態圖框加大顯示。（圖／取自 The Verge）

▲PC 版 Xbox 內整合了Xbox Game Pass 遊戲、Xbox 網絡和 Xbox 商店。（圖／取自 The Verge）

▲測試版一樣可以將 Xbox 圖標放到下方當作快取應用程式，介面更動不大。（圖／取自 The Verge）

在Microsoft Build 2021 開發者大會中，微軟執行長Satya Nadella（納德拉）預告，「很快的」就會公開新版 Windows。在活動當中，納德拉宣布 Windows 10 目前已經在 13 億部裝置上運行，這包括平板、筆電跟 PC 等相關產品，他也承諾，下一個版本的 Windows 將會為每個 Windows 平台開發者與希望在 Windows 平台找尋創新機會的人創造更有競爭力的平台，相關消息將會「很快地」跟大家說明。


面對蘋果公司不惜自製晶片也要藉由軟硬體整合的形式來貫穿電腦、平板跟手機的生態圈，為開發者帶來更大的獲益機會，同時也為用戶帶來更具生產力的產品線。我比較期待的還是在納德拉主導之下，如何透過新版 Windows ，造就他口中的「更有競爭力的平台」。

微軟公司已經預告將在美國時間 6 月 24 日上午 11 點舉辦 Windows 特別活動，Windows 11 看來呼之欲出。

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