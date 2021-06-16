高端股價暴漲暴跌　沈富雄點出3大問題：這個前途非常…

▲沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）



記者黃巈禾／台北報導

國產疫苗廠商高端在過去半個月來，從高峰連續6天跌停摔落谷底，又在疫苗二期解盲前突然翻紅，引起外界質疑是否有內線交易等弊端，士林地檢署15日正式立案調查。對此，前立委沈富雄指出，高端未來不但第3期難做，EUA不容易拿到，連將來市場都有問題。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，高端開盤漲停板，兩盤以後跌停板，再下一盤拉平，然後小紅收盤，這裡有人懂有人不懂，並指陳時中說還有兩條路，但那兩條路都非常不穩，最重要的是前天美國的Novavax做完第3期而且公布了。

沈富雄指出，Novavax在美國和墨西哥找了3萬人做第3期試驗，而這3萬人結果也揭曉，打疫苗的有14個得病，打安慰劑的有63個，「63比14，加起來77，這就告訴你為何要做3萬人了，以美國跟墨西哥疫情還很熱，做3萬個也不過77人得病，如果為了省錢，不要做3萬，做3千好了，最後只有7個人得病，你怎麼做統計上的比較？」

沈富雄分析，Novavax出來後，從第三季開始的產能非常高，而且有自知之明，認為自己的主要市場不在美國，因為美國很多人都打一劑，就說將來市場在中低收入國家，而且便宜，「我認為，高端未來不但第3期難做，不但是說EUA不容易拿到，將來市場都有問題」。

沈富雄直言，價錢比人家貴，栽培國產疫苗公司是沒完沒了的嗎？要對外打市場，能跟美國的Novavax比嗎？「不是我在影響市場，這個前途是非常…」、「Novavax有這麼好的消息，第3期過了，那我請問你，如果這樣的事情在台灣發生，今天是不是漲停板？對不對？我告訴你Novavax的股市的股票收盤的時候跌，你知道嗎？」