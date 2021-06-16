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徐巧芯批苗博雅：3+11破口　是雙北市長和市民同意的？

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國內疫情嚴峻，社民黨台北市議員苗博雅稱全國20幾個縣市民陪雙北坐牢，引發爭議。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，疫情之所以會在雙北市擴散，是因為3+11的政策產生了破口，這個政策難道是雙北市長開放的嗎？是雙北市民同意的嗎？

苗博雅在政論節目《突發琪想》表示，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾現在是一起陪雙北在坐牢」，因以雙北來講過去這3周，它疫情是壓到一個平的線，但沒很顯著往下，所以才會進入所謂全國三級警戒。

對此，徐巧芯16日在臉書表示，在疫苗還不足，尚未施打完畢之前，視疫情狀況時實施軟性封城已證明是有效果的，這一波疫情從國外產生破口進到台灣社區，是雙北的市民都不願意看到的事，絕對沒有什麼「全國陪雙北坐牢」。

徐巧芯指出，疫情之所以會在雙北市擴散，是因為3+11的政策產生了破口，這個政策難道是雙北市長開放的嗎？是雙北市民同意的嗎？都不是！諾富特飯店所在地是桃園市政府，市長是鄭文燦，機組員的政策由中央負責，陳時中指揮官說由他親自拍板，甚至現在找不到會議紀錄，無從確定當時的政策討論過程。

▲▼0409台北市議會,台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

徐巧芯提到，彭博社先前報導指出，「台灣防疫破口的關鍵，是決定縮短機組人員隔離為3天，結果染疫機師把傳染力更強的英國變種病毒傳播出去」5月13日的指揮中心記者會上，羅一鈞也以「基因定序」說明一開始的幾個案例都是「英國變種病毒株」，並依此推論可能是同樣的感染鏈，結果疫情越來越嚴重，3+11政策無人實質負責以後，衛福部次長石崇良甩鍋給萬華，被憤怒的萬華人打臉，現在難道要再甩鍋給雙北？

徐巧芯提及，因為邊境政策管理失守，導致從桃園機場進到台灣的病毒，傳染給雙北市民，傳染給萬華人民，現在講得好像雙北市民的錯，是大家陪著雙北市民一起苦？台北市、新北市的居民何辜！

徐巧芯說道，當初疫情剛爆發，也是高雄陳其邁、基隆市長林右昌等人主動說要升「準三級」，陳其邁5月24日也主動說應該要再延長兩週的三級警戒，這些都不是被雙北市長或市民要求的，是認為這樣的防疫措施最能夠保障市民的健康，什麼時候變成「陪雙北坐牢」了？

徐巧芯還說，回想當初「同島一命」的口號當初喊得多響亮？從爆發到現在逐步壓制，台北市、新北市都很辛苦，而且全靠市民朋友的共同努力，現在看到一絲曙光，如果真心相信那個口號，應該把所有標籤化的討論全部收回去。

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