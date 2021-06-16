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「印度Delta變種」疫苗挺得住？感染科權威黃高彬專業解析！

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情主要是英國變異株，但近期國際上更關注印度變異株（delta），由於現在全球都在加速疫苗接種，大家也相當關心疫苗對於變種病毒的保護力究竟如何？對此，ETtoday新聞雲Podcast節目《痛痛飛走了》請到感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬來專業分析。

▲點擊收聽《痛痛飛走了》聽感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬來專業解析 。

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台灣疫苗採購包含國際、國產疫苗預採購等，總計已經達到3,000萬劑以上，不過由於國際疫苗到貨情況斷斷續續，目前總共收到5批疫苗，前面分別是AZ直接洽購、COVAX分配2批、莫德納1批，還有日本友好捐贈的124萬劑AZ疫苗，國內也直接規劃成7大類優先接種對象。

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在台北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。一早位於科教館，由新光醫院負責的疫苗施打站便湧入大批等待接受施打的民眾，雖然人數眾多，但現場秩序良好，施打過程迅速順利。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫苗對於英國和印度變異株有助降低住院率。（圖／記者湯興漢攝）

不過談到疫苗對變種病毒的保護力，英國當地出現一個狀況，有42人感染「印度變異株」死亡，其中有1/3打過兩劑疫苗，但又有說法說「接種兩劑疫苗」可以顯著降低感染印度變異株的住院率？

對此，黃高彬表示，目前國內主要是英國變異株為主，印度變異株到昨天為止已經累計3名境外移入，目前都在檢疫中，對國內社區沒有威脅。不過輝瑞跟莫德納疫苗mRNA，AZ疫苗是腺病毒載體，所以輝瑞、莫德納和AZ疫苗針對英國變異株、印度變異株保護力各有不同。

另外，為了提高效果，英國為使疫苗涵蓋率更快速，也建議下修AZ兩劑接種間隔從12週縮短到8週。黃高彬也直接精闢解析是否有實際作用以及台灣是否會作為接種政策參考。想知道黃高彬究竟提出哪些專業見解，歡迎到ETtoday新聞雲Podcast節目《痛痛飛走了》收聽。

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