二戰日軍最後投降地　東寧要塞立「罪證碑園」

▲東寧要塞舊址外新建的大門。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／黑龍江東寧報導

西元1939年起，持續長達6年的二次世界大戰，在1945年4月歐洲戰場結束後，焦點轉向日本關東軍在中蘇邊境上，與蘇聯紅軍和大陸東北抗聯的衝突，而日軍修築堪比「東方馬其諾防線」的要塞群中，最著名的東寧要塞，就成為二戰的最後戰場，也是日軍的最後投降地。

黑龍江省東寧市位於中俄邊境，在日軍侵華時，1934年5月12日，日本關東軍下達《關作第589號命令》，確定在中蘇、中蒙邊境沿線實施「築城工程」，開始修建東北軍事要塞群；到1945年，十多年間日軍在黑龍江省近5000公里的邊境地帶上建設了共17個要塞，被譽為「東方馬其諾防線」。

▲東寧要塞絕大部分在砲火轟炸中被掩埋，如今遺址上建有東寧要塞遺址陳列館，展示日軍當年情形。（圖／記者陳政錄攝）

其中，東寧要塞是塞群中最著名的要塞之一，北起綏陽鎮北閻王殿，南至甘河子，正面寬110多公里，縱深達50多公里，是亞洲最大的地下軍事要塞，配備完備的軍事設施和軍用後勤保障體系，其中包括飛機場11個，永久性工事400多處，野戰炮陣地45處，屯駐13萬名士兵。

為建造東寧要塞，日本關東軍從中國山東、河北、吉林榆樹等地招募的勞工和戰俘，前後共約17萬人參加修建，由於條件艱苦，每天都有數十個勞工死亡，逃離者還會遭虐待處死。整個東北要塞群，日軍總計動用230萬人參與修建。

▲園區內的日軍罪證碑園。（圖／記者陳政錄攝）

回溯1945年4月，二戰歐洲戰場結束後，蘇聯開始著手對日作戰，大陸東北抗聯也與蘇聯紅軍聯手，進攻日軍東北要塞中的虎頭要塞、東寧要塞。到1945年8月15日，日本天皇宣布無條件投降，但要塞中殘餘日軍因通訊問題，仍繼續抵抗，甚至一度認為蘇聯的使者是勸降的詭計，直至同年8月26日，虎頭要塞被攻克，8月30日，東寧要塞中的殘餘日軍在幾經轟炸後投降，二戰才正式結束。

如今，東寧要塞舊址已在戰火中被幾乎摧毀、掩埋，現為「侵華日軍東寧要塞遺址」，是大陸的愛國主義教育基地，在園區內的遺址陳列館中，保留當年遭日軍虐死，東北勞工的遺骸，以及日軍設置「慰安所」的情形，記錄這段曲折的歷史。

整個遺址園區內，還包括武器園，展示除役的火砲、戰機，並有侵華日軍「罪證碑園」，遺址後方的勛山，也整理出長約1公里的隧道，供來訪者體驗。解說員表示，碑園內的石碑是當初日軍以各種名目所立，如今都成為罪證，集中一起，不能直立，只能倒放。

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