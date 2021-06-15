阿公約11點打疫苗「11:20就到家」　天龍哥讚神翻！鄉民：不合理

▲85歲以上長者優先施打疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有沒有台北市打疫苗是平行世界的卦？」北市一名網友透露，今（15）日早上，家人帶著阿公去打疫苗，從現場辦手續到施打疫苗，過程僅花了20分鐘，讓原PO不解發問，「到底為什麼其他縣市可以亂成一團？」豈料文章曝光後，大批網友發現盲點，更懷疑是反串文，「想吹捧還被抓包，忘記掰要等30分！」

一名網友在PTT表示，一堆縣市的疫苗施打亂成一團，雷點包括動線規劃不佳、排隊間隔不足、老人提前三小時到場還苦等，反觀北市接種狀況，似乎呈現「平行時空」。

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原PO透露，今早10時50分，阿姨便帶阿公去台北博仁醫院打疫苗，而院方有通知11時抵達即可，結果施打狀況超迅速，「兩人11點20分就回到家了」，因此讓原好奇想問，「到底為什麼其他縣市可以亂成一團，不是有內褲線比台北多一個星期可以超前部署嗎？」

文末，原PO也補充說明，阿姨與阿公辦好手續後打疫苗，「打完後坐了約十分鐘，沒有頭暈就放人了。」

▲原PO原文曝光。（圖／翻攝PTT）

文章曝光後，網友回應，「這個跟各個施打疫苗場所的執行力有關」、「強也是那間醫院有規劃好」、「我們上午在成德市場也都很順暢」、「FB上看到兩組帶爸媽似乎都是順順打玩」、「各場地不一樣吧，有問題的自然被放大」、「我阿嬤去萬華打， 預約2:00到2:30 2:20就打完」、「每個縣市都有快有慢，沒一個統計數據，大家都只能吵心酸的」。

就怕接種完會出現副作用反應，都會建議現場觀察至少30分鐘，再離開醫療院所，網友認為20分鐘就離開，直言不合理，「我猜你唬爛，打完疫苗還要觀察30分鐘」、「最好20分鐘就回到家」、「你是在反串酸阿北吧」、「如果你說的是真的，阿北的管控還真有問題」、「10分鐘（應為20分鐘），幫你檢舉一下」。

▼網友質疑，施打完應要觀察30分鐘才對！（圖／翻攝PTT）