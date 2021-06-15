快訊／賈永婕募救命神器　蔡英文感謝民間「拜託全國三件事」

▲蔡英文發表談話。（圖／翻攝直播）



記者陶本和／台北報導

針對當前國內疫情與疫苗施打狀況，總統蔡英文15日下午於總統府發表談話時，向國人提出3件事，包括叮嚀年長者務必要去施打疫苗，也感謝民間很多朋友出錢出力，提供醫療資源，她承諾會降低重症率與死亡率，並提醒紓困方案已經施行，大家可以盡快前去申請。

蔡英文表示，接下來要持續防堵疫情，她有三件事報告：第一，是疫苗施打，日本提供的疫苗已經配送到各縣市，為高齡長輩施打，她感謝地方政府配合，尤其民政等系統合作，快速造冊，通知依序施打，她很感謝第一線同仁努力。

蔡英文也指出，今天是警察節，這段期間協助防疫，支援疫苗施打秩序維護工作，她特別說一聲謝謝，「各位辛苦了，中央會注意地方施打狀況，並提供協助」。

另外，蔡英文說，有聽說有假訊息要長輩不要去打疫苗，她則叮嚀，打疫苗真的很重要，「我要拜託大家趕快去施打！」。她也同步提醒年輕朋友，要提醒家中長輩，務必要去打，拜託大家依序去施打。

至於第二件事情，蔡英文說，在醫療資源供應上，這段時間很多朋友出錢出力，從基本耗材到高端儀器，跟政府一起努力提高醫療能量，「我要表達最深感謝，政府會全力調度資源，降低重症率跟死亡率，就是我們的目標」。

最後，蔡英文也指出，紓困進度方面，有符合的民眾跟業者可以去申請，政府也會隨時進行調整，讓大家一起度過難關。她說，過去內用為主的店家，必須改用外送服務，國人若行有餘力，可以去支持幫助他們稱過疫情的難關。