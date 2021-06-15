東部戰區73集團軍演訓畫面曝光　05式兩棲步戰車為高速搶灘主力

▲解放軍05式兩棲步戰車。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

《央視國防軍事》13日播出解放軍陸軍第73集團軍在東南沿海某海域進行兩棲步戰車海上訓練，透過畫面可以看到，兩棲步戰車正全速衝灘，並實施海上射擊等訓練課目。此外， 協同作戰演訓的還包括05式兩棲突擊車及搶修車、指揮車等。

▲解放軍陸軍第73集團軍在東南沿海某海域進行兩棲步戰車搶灘訓練。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，05式兩棲步戰車主要用於戰場輸送兵力，裝載能力較強，再加上水上性能優越，火力也配備充足。05式兩棲步戰車主要戰鬥工具為炮塔安裝的一門30公釐機炮，同時還可以發射機槍彈、煙霧彈和導彈，對進行登島作戰任務具有很強的火力支援和掩護作用。

▲解放軍05式兩棲步戰車配有一門30公釐機炮，還可發射機槍彈、煙霧彈和導彈。（圖／翻攝央視）

第73集團軍某旅合成二營營長朱錦河表示，該部隊於2020年10月列裝了05系列裝備。這場近期舉行登島作戰搶灘演習中，主要為兩棲步戰車的海上基礎駕駛和海上限制路駕駛等多個課目。

▲05式兩棲步戰車實施海上射擊訓練。（圖／翻攝央視）

值得注意的是，解放軍第73集團軍駐地為福建，隸屬東部戰區，是直面台灣海峽的第一道作戰主力。據了解，73集團軍的前身是1947年組建的華東野戰軍第13縱隊，曾參加過濟南戰役、淮海戰役（徐蚌會戰）及廈門解放戰役。第73集團軍下轄的英雄連隊「紅四連」駐守在東南沿海，在大海中武裝泅渡是該連官兵必備的技能。