快訊／日捐贈AZ疫苗今正式開打！陳時中14:00記者會說明

▲台北市85歲以上長者施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日宣布下午2時召開記者會，由指揮官陳時中主持說明新冠疫情與防治情況。日本捐贈124萬劑AZ疫苗今（15）日正式開打，最新7大類公費接種對象，將長照機構住民與人員、75歲以上長者納入。長者部分各縣市分別有不同安排，部分縣市就以85歲以上為優先，相關接種情況預期記者會中將進一步說明。

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▲疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

最新疫苗接種7大類對象，將長照機構住民與人員、75歲以上長者等都納入，各縣市同步在今（15）日開打，為了避免室內群聚，負責接種醫事機構紛紛移地，改在體育館、網球場或展覽館等地開打。以台北市醫學中心為例，台大醫院8時起將在國際會議中心與體育館同步開打，一天可打2100劑，截至14日晚上8時系統關閉前，85歲長者尚未約滿。

因應疫苗開打，指揮中心發言人莊人祥日前說明預約規劃，縣市衛生局會利用鄰里催種、社區設站等方式施打，民眾也可以到合約院所預約，相關醫院名單已由各縣市政府公布。

台北市今日開放85歲以上長者、以及65歲以上原住民長者施打，只能透過預約系統申請，目前5大醫學中心除了台北長庚1000劑已約滿，其餘都還有名額。

▲台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



台大醫院表示，今早8點半將在國際會議中心、醫學院體育館同步開打，總共規劃7個診次，分上、下午施打，本次獲配2100劑，截至14日下午6時止還可預約。台北榮總今日8時半在東院區體育館孝威館開打，單日分配到1400劑，上、下午各400劑，截至下午5時僅有600人預約。

台北長庚則在9時起於民生國小開打，預計出動20多名醫護，獲配1000劑已約滿；國泰醫院則在松菸文創5號倉庫開打，此次獲配3000多劑，上午9點開打，分為上、下午場，每場次各開放1050劑，會透過簡訊通知預約者接種時間，避免群聚。

新光醫院則是9點開打，總共獲配1400劑，目前已有800人預約，大部分都是透過衛生局系統登錄，推測大都是85歲以上長者。北醫附醫則是獲配1500萬劑，上午8時半起將在信義國中開打。

▲台大醫院將在醫學院體院管開打。（圖／台大醫院提供）