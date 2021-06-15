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淪紓困邊緣人　逢甲夜市單親阿嬤自救：把夜市送到客人家！

▲▼疫情之下，小生意業者生存困難，逢甲夜市麻辣臭豆腐業者黃明惠將餐點宅配送到老食客家。（圖／記者潘姿吟攝）

▲疫情之下，小生意業者生存困難，逢甲夜市麻辣鴨血臭豆腐業者黃明惠將餐點宅配送到食客家。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／專題報導

一場突然升溫的疫情，改變了大家的生活日常，也考驗著所有人的應變能力。疫情下，外國觀光客進不來，台灣人逛夜市的習慣也不如以往，一次又一次的衝擊，攤商最有感，我們在國際上引以為傲的夜市文化，正面臨巨大的挑戰。

很多人說外送平台、網路電商，也可以做生意，但對老夜市人來說，數位轉型談何容易？所謂的「應變能力」，常與資訊落差及資源投入成正比，有更大一群靠夜市討生活的艱苦人，成了數位孤兒，台中逢甲夜市攤販黃明惠是其中一位。

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逢甲夜市變空城　2200家店攤無以為繼

本土疫情大爆發，各縣市政府勒令關閉旅遊景點之前，因為人人自危，逢甲夜市人潮已經大減90%，周邊約2200家店攤苦撐；而當疫情持續嚴峻、加大防疫限制升三級，對全台餐飲業祭出禁止內用指令後，各地夜市已如空城。

「逢甲夜市好像被按了暫停鍵！」靠逢甲夜市人潮維生的單親阿嬤黃明惠，掛著老花眼鏡在停業的攤子前、屏氣凝神守著疫情指揮中心的最新消息，眼前唯一滾動的只有熱鍋上的麻辣臭豆腐鴨血。

▲▼疫情之下，小生意業者生存困難，逢甲夜市麻辣臭豆腐業者黃明惠將餐點宅配送到老食客家。（圖／記者潘姿吟攝）

▲滷臭豆腐不容易製成冷凍食品宅配包，因此市場上罕見。業者黃明惠的做法是當日煮當日配，滿足居家防疫饕客味蕾。（圖／記者潘姿吟攝）

「本土個案335，這下糟糕了！」兩個星期前，黃明惠還正面積極在臉書發文：「阿嬤什麼都沒有～口袋空、腦袋空，但有大家的愛。」沒想到，三級警戒延長，眼見解封日遙遙無期，她得想辦法活下去，因為還有一個剛上國中的孫子要養。

身為攤販又單親，既然受疫情影響導致生活陷入困境，政府不是有紓困嗎？黃明惠苦笑解釋，逢甲夜市管委會列管的攤商僅70多家，她的攤子設在逢甲商圈巷弄的租屋處門前，嚴格來說，不屬於夜市自治攤販之列，既沒有攤販證，更遑論稅籍登記。

白天不懂夜的黑　紓困政策下的邊緣人

她也不符合低收入戶資格，因為三等親持有價證券超過12萬元，而被排拒在外；至於「投保薪資在24000以上無一定雇主勞工」的紓困原則，她說曾加入職業工會、勞保繳了19年8個月，後來因收入不穩定、繳不出保費而中斷。

去年申請紓困過程碰一鼻子灰的經驗歷歷在目，那今年紓困方案中，教育部所發佈的「兒童家庭防疫補貼」呢？她說，孫子已經是國中生，完全不符合國小以下或國高中特教學生家庭的條件。

又淪為紓困孤兒？黃明惠不意外，談笑風生道盡政策實務面的荒謬，淡定地攪拌著鍋子裡的麻辣鴨血臭豆腐，好似憂愁可以一鍋煮沸在空氣中揮發掉，一種社會底層小人物的無聲吶喊。

▲▼疫情之下，小生意業者生存困難，逢甲夜市麻辣臭豆腐業者黃明惠將餐點宅配送到老食客家。（圖／記者潘姿吟攝）

▲數位轉型不容易，逢甲夜市攤販黃明惠，用親煮親送的方式，突破逆境。（圖／記者潘姿吟攝）

6旬嬤只懂臉書　親力親為送夜市到家

看天吃飯的日子對黃明惠而言並不陌生。夜市人生25年來，她單親養育兒子長大成人，再代兒子扛起重任撫養孫子；是媽也是阿嬤的她，沒有怨天尤人的權利。

她很努力與時俱進，自學拍照、操作TikTok，用臉書PO文，還總是笑臉迎人，照顧來來去去數千位異鄉學子的胃，嘗過她手藝的逢甲人都叫她小阿嬤，後來很多成家立了業，都還記得回逢甲找這一味。

日子好艱難，逼得她再學冷藏麻辣鴨血臭豆腐、冷凍鮮肉大餛飩，以家庭號便利包形式在臉書販售與接單，自己騎著機車在大台中地區親送，還把臉書上用來交朋友的手藝變現，不定期推出紅燒獅子頭、干貝醬、百香果芒果青等時令菜色，在沒有漂亮菜單、沒有聰明系統的情況下，把逢甲夜市送到歷屆逢甲人家中，開啟6旬阿嬤的宅經濟。

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