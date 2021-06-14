雙和醫院「全院普篩」再增2確診！　行政、傳送人員定調社區感染　

記者嚴云岑／台北報導

雙和醫院6月10日爆發院內感染，合計4位病人、3位陪病者及2位護理師共9人確診，院方同日展開全院普篩，今（14）日報告出爐，總篩檢人數3917人後，新增2位工作人員確診，分別為行政人員及傳送人員。院方初步研判為個別獨立社區感染事件，經過疫調評估，因業務性質單純且均未接觸病人，不影響院內醫療業務。

雙和醫院表示，本月10日發生病人篩檢陰轉陽引發院內感染事件後，立即於當日啟動全院員工（含外包人員）、病人（含護理之家住民）及陪病者全面進行PCR篩檢。

院方也已依照指揮中心規範，完成隔離、匡列及安置接觸者、清消環境等作業；除原已通報之陽性個案外，全院人員、病人及陪病者全數均為陰性。全院篩檢已完成，醫療服務量能不受影響，將於15日上午起恢復常規且必要之住院服務。

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依本次普篩結果，初步判斷現有感染多為社區事件引起。除高風險單位醫護人員需每5日至7日篩檢外，院方也配合新北市政府衛生局規範，將全院員工、病人及陪病者納入加強篩檢頻率計畫，並將嚴格控管陪病者，避免因社區感染事件影響本院重症醫療照護量能。

另因疫情嚴峻，也提醒民眾務必配合中央流行疫情指揮中心及新北市政府規畫，儘速接受社區篩檢，以阻斷病毒傳播鏈，保護自己也保護家人，一起維持社區的安全。