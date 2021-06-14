3家屬圍剿！新竹護理師「崩潰自殘」慘縫20針　始末曝光網氣炸

▲李姓護理師遭到病患家屬圍剿，最後承受不住壓力，崩潰自殘。（圖／讀者提供）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹國軍醫院一名李姓護理師，12日遭病患3名家屬霸凌圍剿，當場崩潰自殘，被送往急診縫了20針。對此，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳心疼不已，氣得公開事件始末，直呼「看完之後就會知道，為何怒罵台灣鯛！」

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳，昨在臉書PO出李姓護理師的訴苦訊息，直呼「真的很難過、很辛酸，護理人員看了就懂，以下這一段自己看了真的很難過，也不知道該説什麼？」

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拉回12日當晚，李姓護理師發現，某位患者再度違反防疫規定，由1名家屬和1名看護陪病，於是口頭勸導，卻遭對方無視，後來家屬又要求她，提前發放安眠類藥品，但主治醫師有指示，至少晚上8點後才能服藥，所以她拒絕了，結果竟換來指責。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

扯的是，當晚病房外又出現2名等待接應的家屬，而忙於護理工作的她，眼看家屬屢勸不聽，僅脫口說出「我不管了。」怎料，一席話惹怒家屬，不僅拿出手機拍攝她的識別證，更質疑她的護理專業，仗著人多咄咄逼人，完全不給她解釋的機會。

家屬甚至拿著5天前的PCR檢測單，要求醫院承擔「自費採檢」的費用；由於當下護理站只有李姓護理師一人，獨自面對來勢洶洶的家屬，她最後情緒崩潰，憤而拿起隨身攜帶的工作剪刀割傷自己。

事後，值班護理長到場支援，李姓護理師也被帶往急診室處置，就這樣左手縫了14針、右手指縫了6針。對此，網友們燃起怒火，紛紛回應「腦盲者欸，會氣死...很心寒」、「這些自以為是的天邊孝子跟孝女！白目家屬」、「台灣鯛民+台灣高層，真的會逼走一群熱血的新生代」、「看了真的一肚子火，回想到執業時也常遇到這種鯛民」。