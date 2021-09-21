野猴每天來打劫午餐！警衛無奈乖乖就範　多次被搶後竟結成好友

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞警衛哈菲茲（Hafiz）經常在警衛室內享用午餐時，被附近的一隻猴子麗莎（Lisa）闖入警衛室「打劫」他的食物。無論是麵包或是餅乾，只要麗莎一出現，哈菲茲就會乖乖地交出手上的食物，長久下來，一人一猴竟也培養出了深厚的感情，進而變成了朋友，而這段友誼也深深地俘獲了網友的心。

綜合當地媒體報導，哈菲茲在7月第一次將他和麗莎互動的影片放上網就一炮而紅。當時，值班中的哈菲茲正坐在警衛室內吃麵包，沒想到就在他剛咬完第一口時，麗莎就從窗口闖進了房內，把哈菲茲狠狠地嚇了一跳，隨後麗莎伸出手凶狠地向哈菲茲討要食物。

▲馬來西亞警衛的午餐經常被猴子麗莎搶走，2人久而久之竟變成了好友。（圖／翻攝自TikTok／@hafiz96）

哈菲茲首先將手中的半片麵包遞給麗莎，沒想到這隻猴子在吃完麵包後還不願離去，再伸出了另一隻手繼續討食，哈菲茲不捨地再咬了一口麵包後，無奈地將剩餘的麵包交給麗莎。然而事情並未就此結束，此後，食髓知味的麗莎每次到了午餐時間，就會闖入警衛室「打劫」。

幾番下來後，麗莎也越變越大膽，甚至有時候還會呼朋引伴地一起來到警衛室，直接當著哈菲茲的面，囂張地將食物叼走。久而久之，哈菲茲與麗莎也培養出了深厚的感情，還發展出了「超越物種」的友誼。從哈菲茲的TikTok影片中可見，這一人一猴平時的互動十分良好，哈菲茲也坦言，他和麗莎的這些影片都只是開玩笑而已，他們其實是好友。

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