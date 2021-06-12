端午連假首日　台東縣政府實施傳統市場「分流管制」

▲▼ 端午連假首日台東縣政府實施傳統市場「分流管制」。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒延長至6月28日，經濟部也針對市場及各大賣場加強管制措施、各公有傳統市集規劃「擴大管制區段」等，台東縣政府為加強市場防疫工作，利用今(12)日端午三天連假的首日，一早即由財政及經濟發展處處長盧協昌等人，偕同警方到中央市場視察，籲請民眾進入市場全程配戴口罩、落實實名制及人流管制等各項措施，民眾採買以「少去多買、一次購足」為原則，以避免群聚感染。

今日早上八點縣府財經處長盧協昌就前往台東市中央市場，視察各出入口管制措施，並由財經處同仁、警察局派警力支援及義警駐守，配合台東市公所加強市場出入口管制措施，並規劃分流管制，財經處表示，今日星期六為身分證尾數雙數者、星期日為身分證尾數單數者採買，今日第一天實施人流管制措施民眾相當配合，群聚現象也明顯減少。

財經處同時針對各公有傳統市集規劃「擴大管制區段」，其中，縣轄內人口數最多之台東市中央市場，為加強落實防疫措施，規劃正氣路(中山路至光明路)、光明路(正氣路至復興路)及復興路(中山路至光明路)為「擴大管制區段」，另落實推動人員分流管制、限制1小時消費時間、減少現金及零錢交易等措施，以避免群聚感染。

為了大家的健康，防疫工作必須全體縣民來配合，饒慶鈴縣長呼籲傳統市場及賣場落實防疫措施及人流管制、實聯制，民眾採買以「少去多買、一次購足」為原則，建議民眾出門前先想好購物清單、消費不逗留、預約外帶、減少現金及零錢交易，以確保大家的安全。

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