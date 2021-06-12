保母兒子確診！桃園7月大雙胞胎也中　衛生局曝：感染源仍無法確定

▲鄭文燦進行說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，目前全國維持三級警戒，而指揮中心12日宣布250例本土、1例境外，桃園部分則新增13名確診個案，稍早桃園市政府也對最新疫情現況進行說明，而針對昨天公布的保母兒子染疫、保母照顧的雙胞胎小孩也染疫一案，市府表示目前仍無法確定感染源。

衛生局長王文彥提到，「保母兒子有雙北旅遊史、確診，不過是不是就是雙胞胎確診的感染源，應該還沒辦法確定，因為雙胞胎的媽媽先發病，她的感染日期跟保母兒子同一天，同時，另一個部分是，雙胞胎在發病前三天都沒有去保母家，所以目前還是一個感染源不明來處理。」

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另外，針對疫情期間很多父母要外出工作，無法帶小孩，小朋友送保母家或托嬰中心，如因為這樣染疫，市府也提出因應措施。對此，鄭文燦表示，「對私托中心跟保母，我們一樣要求防疫安全，這類事件都是最快、最短時間完成疫調、完成隔離跟採檢。目前並沒有擴大的現象。因為有一部分上班族家庭，仍然委託保母跟私托中心，中央有規定托育津貼2500元繼續，如果托育時間超過1/2個月，6000元的準公共化補貼，也是繼續，桃園市加碼的版本，保母1000，私托中心2000，不因為疫情減少，也就是說，我們對私托中心跟保母還是持續的支持，讓她們得到經濟上正常的收入。最重要防疫安全要確保，會加強這方面防疫安全的要求。」